Administrata Trump është “shumë optimiste” për bisedimet e paqes, tha Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, duke cituar bisedime konstruktive me zyrtarët ukrainas në Florida dje.
Komentet e saj erdhën pasi Presidenti ukrainas Zelenskyy u takua me homologun e tij francez, Emmanuel Macron, në Paris dhe tha se ata vlerësuan “shumë detaje” në një bisedë që zgjati disa orë.
Zyrtarët ukrainas u kanë thënë zyrtarëve amerikanë se nuk do të pranojnë t’i japin territor Rusisë, e lëre më të legjitimojnë pushtimin rus të tokës së Ukrainës.
Putin ka thënë se kapja e qytetit kyç ukrainas të Pokrovskut do t’i mundësonte ushtrisë të vazhdonte me detyrat e saj në operacionet e saj ofensive në Ukrainë, sipas agjencive ruse të lajmeve të cituara nga Reuters.
Shërbimi diplomatik i Bashkimit Evropian ka thirrur përfaqësuesin e Bjellorusisë në Bruksel, duke i bërë thirrje vendit të ndalojë sulmet hibride kundër vendeve të BE-së, tha një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Lituanisë.
Kanadaja ka arritur një marrëveshje për t’u bashkuar me iniciativën e Bashkimit Evropian për Veprimin e Sigurisë për Evropën (SAFE), e cila do t’u japë kompanive kanadeze të mbrojtjes akses të zgjeruar në tregun evropian, njofton zyra e Kryeministrit Mark Carney.
Rusia është e gatshme të rifillojë bashkëpunimin me SHBA-në për sigurinë kibernetike nëse Uashingtoni vepron në të njëjtën mënyrë, tha zëvendëssekretari i Këshillit të Sigurisë Ruse Oleg Khramov për agjencinë e lajmeve Kommersant, sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS. /mesazhi
Lufta Rusi-Ukrainë, zhvillimet e fundit:
