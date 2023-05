Luftimet izraelito-palestineze vazhdojnë ndërsa armëpushimi i Egjiptit ngec

Luftëtarët palestinezë kanë lëshuar qindra raketa nga Rripi i Gazës në drejtim të Izraelit jugor, ndërsa Izraeli ka vazhduar me një seri sulmesh ajrore që kanë vrarë 21 palestinezë.

Breshëri raketash u lëshuan nga Rripi i Gazës drejt qyteteve jugore të Izraelit, thanë raportimet nga qyteti i Gazës ndërkohë Kupola e Hekurt e Izraelit përpiqej të kapte këto raketa.

Zyrtarët izraelitë thanë se më shumë se 400 raketa ishin lëshuar që nga mbrëmja e së mërkurës. Shumica, thanë ata, u kapën ose ranë në zona të hapura, por ministri i mbrojtjes Yoav Gallant tha se rreth një e katërta kishte goditur gabimisht dhe kishte rënë brenda Gazës.

Shpëtuesit izraelitë thanë se tre persona u plagosën duke vrapuar për strehim dhe katër shtëpi në Izraelin jugor u dëmtuan nga sulmet me raketa.

Tel Avivi nisi një seri sulmesh ajrore që vranë 21 palestinezë më herët gjatë ditës, duke përfshirë tre luftëtarë të lartë dhe të paktën 10 civilë.

Izraeli është vënë nën kritika ndërkombëtare për numrin e lartë të viktimave civile nga ato sulme ajrore, të cilat përfshinin gratë e dy prej komandantëve të Xhihadit Islamik, disa nga fëmijët e tyre dhe një dentist që jetonte në një nga ndërtesat e synuara së bashku me gruan dhe djalin e tij.

Një stacion televiziv shtetëror egjiptian njoftoi më herët se Egjipti, një ndërmjetës i shpeshtë midis palëve, kishte ndërmjetësuar një armëpushim të mërkurën. Zyrtarët izraelitë konfirmuan se Egjipti po përpiqej të lehtësonte një armëpushim.

Por përpjekjet e armëpushimit u duk se u ndërprenë pasi luftimet u intensifikuan vonë gjatë ditës, me asnjërën palë që nuk tregoi ndonjë shenjë tërheqjeje.

