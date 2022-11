Lulelakër në tavë

Përbërësit: 1 kg lulelakër, 100 g djathë kaçkavall të grirë, 3 lugë gjelle me galetë, 100 g proshutë, 200 g beshamel, gjalpë, kripë dhe piper.

Përgatitja: Lani lulelakrën dhe ndajeni në pjesë të vogla. Në një tenxhere vendosni ujin me kripë të ziejë, më pas hidhni copat e lulelakrës. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të kullojë. Merrni një tavë, lyejeni me gjalpë dhe spërkateni me bukë të grirë dhe vendosni lulelakrën. Shtoni copat e proshutës dhe më pas mbulojini me beshamel. Spërkateni sipër me djathin e grirë. Vendosni tavën në furrë dhe e lini për 20 min në 180°C. Tava me lulelakër në furrë është gati kur të ketë marrë sipër ngjyrë të kuqërremtë. JU BËFTË MIRË!