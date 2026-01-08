Macron akuzon SHBA-në se “po largohet gradualisht” nga disa aleatë

Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka akuzuar SHBA-në se “po largohet gradualisht nga disa aleatë” dhe “po shkëputet nga rregullat ndërkombëtare”, transmeton Anadolu.
“SHBA-ja është një fuqi e konsoliduar, por po largohet gradualisht nga disa aleatë dhe po shkëputet nga rregullat ndërkombëtare që deri vonë i promovonte”, u tha Macron ambasadorëve francezë të mbledhur në Pallatin Elysee në Paris.
Duke përmendur rrezikun e madh të dobësimit të institucioneve, presidenti francez gjithashtu theksoi “agresionin neokolonial” të përhapur nga “aktorë të caktuar”.
“Institucionet e multilateralizmit po funksionojnë gjithnjë e më pak në mënyrë efektive. Ne po lëvizim drejt një bote të fuqive të mëdha, me një prirje të vërtetë për të ndarë botën”, theksoi Macron.
Presidenti francez gjithashtu bëri thirrje për “ri-investim të plotë me OKB-në përballë “çrregullimit më të madh” në qeverisjen ndërkombëtare dhe kërkoi “refuzimin e neokolonializmit dhe imperializmit të ri” aq sa edhe “defetizmit”.
“Ajo që kemi arritur të realizojmë për Francën dhe në Evropë ka ecur në drejtimin e duhur. Autonomi më e madhe strategjike, më pak varësi nga SHBA-ja, si dhe nga Kina”, tha ai.
Më tej, Macron tregoi se çdo ditë njerëzit pyesin veten nëse Grenlanda do të pushtohet apo nëse “Kanadaja do t’i nënshtrohet kërcënimit për t’u bërë shteti i 51-të (i SHBA-së)”.
“Nuk mund të mësohem me atë që po përjetojmë aktualisht. Ne nuk jemi këtu për të komentuar, ne jemi këtu për të vepruar”, tha ai.