Macron me mesazhe para vizitës në Beograd – thotë se do të përfshihet në zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit, flet edhe për “Asociacionin”

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, para vizitës së sotme në Beograd, i është drejtuar qytetarëve serbë me një mesazh.

Përmes tij, presidenti francez, ndër tjerash u ka bërë thirrje serbëve që të zgjedhin paqen dhe të ardhmen, shkruajnë mediat serbe, përcjell Telegrafi.

Përmes mesazhit, Macron nuk ka lënë pa përmendur edhe marrëdhëniet Kosovë-Serbi.

“Rruga drejt normalizimit ruan thelbin, mundësinë që serbët të jetojnë në Kosovë duke respektuar ligjin, por duke mos hequr dorë nga identiteti i tyre”, ka shkruar Macron.

“Në vitin 2019, kur fola për çështjen e Kosovës, fola për guximin e nevojshëm për të arritur një kompromis. Të bindur se ky guxim ekziston në Serbi, ne, së bashku me Gjermaninë dhe partnerët tanë evropianë, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, donim të ndihmonim rajonin të shmangte lëvizjet e njëanshme, deklaratat e pamatura, ngritjen e tensioneve, viktimat kryesore të të cilave janë njerëzit që jetojnë në terren, veçanërisht minoriteti serb në Kosovë”, ka thënë më tej ai.

“Rruga që propozuam drejt normalizimit të nevojshëm ruan thelbin: mundësinë që serbët të jetojnë në Kosovë duke respektuar ligjin, por pa hequr dorë nga identiteti apo lidhjet e tyre natyrore me Serbinë; por edhe ekzistenca e garancive në lidhje me ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe. Kjo rrugë është e trasuar: çdo gjë që ngadalëson përparimin në atë rrugë është në kurriz të njerëzve që jetojnë atje. Jam i bindur se ky kompromis është në përputhje me interesat e Serbisë dhe, duke pasur parasysh ndjenjat e forta të serbëve për këtë çështje, duke i respektuar ata, ftoj Serbinë dhe ftoj të rinjtë në Serbi të zgjedhin paqen dhe të zgjedhin të ardhmen”.

Dhe Macron ka premtuar se do të mbetet i angazhuar personalisht.

“Jam i sigurt se BE-ja në tërësi do të mbetet në zbatimin e Marrëveshjeve të Ohrit dhe, para së gjithash, në krijimin e një komuniteti të komunave me shumicë serbe”, thuhet të ketë shkruar më tej presidenti francez.