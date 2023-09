Macron: Ndalimi i mbulesës abaya do të zbatohet pa kompromis

Autoritetet franceze do të jenë “të pakompromis” në zbatimin për të ndaluar mbulesën abaya në shkolla, tha të premten presidenti francez Emmanuel Macron pas vendimit për të ndaluar veshjen tradicionale që përdorin nxënëset muslimane që mbulon të gjithë trupin, në vitin e ardhshëm akademik.

Ndalimi, i cili u njoftua nga ministri i Arsimit i Francës, është i fundit në një seri kufizimesh të diskutueshme në vend për veshjet që lidhen me muslimanët. Ai u kritikua nga një numër ligjvënësish të opozitës, duke përfshirë Danièle Obono, të cilët e quajtën atë një “fushatë të re islamofobike”.

Duke folur me gazetarët pasi vizitoi një shkollë profesionale në rajonin Vaucluse të Francës jugore të premten, Macron shpjegoi marrjen e vendimit. Ai përsëriti se “simbolet fetare të çfarëdo lloji nuk kanë vend” në shkollat ​​franceze nën parimin “laïcité”, që përkthehet afërsisht në “sekularizëm”.

“Shkollat ​​në vendin tonë janë laike, falas dhe të detyrueshme. Por ato janë laike. Sepse ky është vetë kushti që e bën të mundur shtetësinë dhe për këtë arsye simbolet fetare të çfarëdo lloji nuk kanë vend në to. Dhe ne do ta mbrojmë me forcë këtë sekularizëm”, u shpreh presidenti francez.

Mësuesit dhe drejtuesit e shkollave franceze “nuk do të lihen vetëm” kur bëhet fjalë për zbatimin e ndalimit, tha Macron, duke shtuar se autoritetet franceze do të jenë “të pakompromis”. Franca ka ndjekur një sërë ndalimesh dhe kufizimesh të diskutueshme për veshjet e zakonshme islame në vitet e fundit, të cilat shpesh kanë shkaktuar zemërimin e popullit musliman, vendeve muslimane dhe agjencive ndërkombëtare.

Vitin e kaluar ligjvënësit francezë mbështetën ndalimin e veshjes së hixhabit dhe ato që ata i llogarisin “simbole të tjera fetare” të dukshme në garat sportive. Amendamenti u propozua nga partia e krahut të djathtë Les Républicains, e cila argumentoi se hixhabi mund të rrezikonte sigurinë e atletëve që e mbanin atë gjatë lojës.

Ndalimi i mëparshëm i Francës për nikabin – mbulesën e plotë të fytyrës të veshura nga gratë muslimane – shkeli të drejtat e njeriut të atyre që e mbanin atë, tha Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në 2018.

Këshillim Musliman Francez (CFCM Conseil français du culte musulman) në reagimet e tyre argumenton se asnjë nga këto veshje nuk duhet të cilësohen si simbole fetare dhe se reagimet e tyre (Këshillit) nuk po marrin jehonën e duhur mediatike ndërsa e gjithë vëmendja është drejtuar tek ndalesa e qeverisë. Në vend të kësaj Këshilli kërkon që të i kushtohet më më rëndësi temave tjera më të rënda siq është ngacmimi në shkolla që ka marrë përmasa shqetësuese në vend. /abcnews/mesazhi