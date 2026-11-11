John Thune rizgjidhet udhëheqës i Republikanëve në Senatin e SHBA-së

John Thune u rizgjodh të martën nga Republikanët në Senat dhe do të shërbejë si lider i pakicës në Senat në Kongresin e ri, kur Demokratët të marrin pushtetin në janar, transmeton Anadolu.
“E vlerësova mundësinë për të zhvilluar sot një bisedë të hapur, të sinqertë dhe transparente me kolegët e mi dhe ndihem i nderuar që vazhdoj të gëzoj besimin dhe mbështetjen e tyre për të udhëhequr Grupin Parlamentar Republikan në Senat në Kongresin e 120-të”, tha ai në një deklaratë.
Thune u zotua të bashkëpunojë ngushtë me presidentin Donald Trump dhe kolegët republikanë në Dhomën e Përfaqësuesve për të çuar përpara agjendën e tyre legjislative.
“Kemi punë të rëndësishme përpara dhe mezi pres të shërbej së bashku me kolegët e mi në emër të popullit amerikan”, shtoi ai.
Më herët, Republikanët në Dhomën e Përfaqësuesve zgjodhën Jim Jordanin si lider të pakicës në Kongresin e ardhshëm.