Abdul El-Sayed kërkon dorëheqjen e Hegseth për luftën “e çmendur” në Iran

Senatori i zgjedhur amerikan Abdul El-Sayed i ka bërë thirrje sekretarit amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth, të japë dorëheqjen, duke e akuzuar atë për keqmenaxhim të luftës me Iranin.
El-Sayed, demokrat nga Michigan, i bëri komentet pas një votimi në Dhomën e Përfaqësuesve, ku me 211 vota pro dhe 204 kundër u vendos që një rezolutë për shkarkimin e Hegseth të dërgohej në komision, duke penguar për momentin përparimin e nismës.
“Pse po e bëni ende këtë punë? Jeni vërtet i dobët në këtë. Po dështoni në përgjegjësinë tuaj. E keni keqmenaxhuar këtë luftë”, tha El-Sayed, duke iu drejtuar drejtpërdrejt Hegseth gjatë një interviste televizive.
Ai shtoi se Hegseth duhet të japë dorëheqjen për ta bërë situatën më të lehtë, në vend që të përfundojë duke u larguar nga detyra përmes një procesi tjetër.
El-Sayed kritikoi gjithashtu 11 ligjvënësit demokratë që nuk morën pjesë në votimin e së martës, duke thënë se ata duhet të jenë të pranishëm dhe të kryejnë detyrën e tyre.
Duke kritikuar luftën me Iranin, ai tha se konflikti i zgjatur po rëndon edhe mbi familjet amerikane, përmes rritjes së kostos së jetesës, inflacionit dhe faturave të energjisë.
El-Sayed kërkoi ndalimin e menjëhershëm të luftimeve me Iranin, duke e cilësuar fushatën ushtarake si “të paligjshme, imorale dhe joetike”.
Ai tha se do të vlerësojë çdo proces të ardhshëm të shkarkimit të Hegseth bazuar në faktet dhe meritat e tij, por shtoi se, sipas tij, është e qartë se sekretari i Mbrojtjes po dështon në përmbushjen e përgjegjësive të tij. /mesazhi