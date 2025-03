Manchester Unitedi zbulon planet për “stadiumin më të madh në botë”

Manchester Unitedi ka zbuluar të martën planet për të ndërtuar stadiumin më të madh të futbollit në botë.

Arena me 100 mijë vende do ta kalonte “Wembleyn” si arena më të madhe në Mbretërinë e Bashkuar. 20 herë kampioni i Anglisë tha se do ta ndërtonte stadiumin në afërsi të stadiumit ikonik “Old Trafford”. Është raportuar se kështu Unitedi nuk do të ketë nevojë të zhvendoset diku tjetër gjatë procesit të ndërtimit të stadiumit të ri.

“Stadiumi aktual na ka shërbyer shkëlqyeshëm për 115 vjet, por ka mbetur prapa arenave më të mira në sportin botëror”, ka thënë njëri prej pronarëve Jim Ratcliffe.

“Duke ndërtuar pranë zonës ekzistuese, ne do të jemi në gjendje të ruajmë thelbin e Old Trafford, ndërsa krijojmë një stadium vërtetë të avancuar, që transformon përvojën e tifozëve tanë vetëm pak hapa larg nga shtëpia jonë historike”, ka shtuar Ratcliffe.

Unitedi nuk ka treguar se sa do të kushtojë stadiumi dhe se kur do të përfundojë ai. Arkitekti Norman Foster megjithatë ka treguar se punët do të zgjasin pesë vjet.

Miliarderi Ratcliffe pagoi 1,3 milioardë dollarë për 25 për qind të aksioneve të klubit vitin e kaluar, ndërsa ndërtimin e stadiumit të ri e ka prej prioriteteve.

Mundësia e rindërtimit të stadiumit aktual u shqyrtua, por është vendosur për stadium plotësisht të ri.

“Sot shënojmë fillimin e një udhëtimi tepër emocionues drejt ofrimit të atij që do të jetë stadiumi më i madh i futbollit në botë”, ka vazhduar Ratcliffe.