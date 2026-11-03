Manchesteri fiton me përmbysje kundër Romës

Tri gola në pjesën e dytë ia kanë siguruar Manchester Unitedit fitoren ndaj Romës që avanconte me dy gola në pjesën e parë.
Ndeshjen e xhiros së katërt të fazës së ligës në Champions, të luajtur të martën mbrëma në “Old Trafford”, ekipi anglez e fitoi me rikthim.
Manchester Unitedi fitoi me pëembysje duke triumfuar me rezultatin e ngushtë 3:2, falë golave në 30-të minutat e fundit.
Bruno Fernandes me një gol dhe dy të tjerë nga Matheus Cunha që u ndëshkua me karton të kuq ia siguruan fitoren Manchesterit.
Golat për Romën i shënuan Matias Soule dhe Donyel Malen.
Manchester Unitedi, tani ka 6 pikë kurse Roma është në kuotën e 4 pikëve.