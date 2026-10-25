Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Marine Le Pen shpall kandidaturën për presidente të Francës

Marine Le Pen shpall kandidaturën për presidente të Francës

Marine Le Pen të dielën ka lansuar kandidaturën e saj për presidencë, ndërsa Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë të Francës mbajti kongresin në Orleans, në jug të Parisit.

Partia e ekstremit të djathtë ka akuzuar qeverinë se nuk ka mbrojtur publikun dhe u ka kërkuar njerëzve të kanalizojnë zemërimin e tyre në vota për kandidaten e saj, Marine Le Pen.

Përplasjet në Paris paraqesin një sfidë të re për presidentin francez, Emmanuel Macron, me më shumë se 400,000 njerëz që protestuan në të gjithë Francën për financimin e shkollave dhe kostot e larta të jetesës.

Duke e theksuar këtë ndër të tjera, Le Pen ka thënë në kongres se dëshiron të “rivendosë rolin e presidencës, i cili është dëmtuar kaq keq”.

Le Pen ka shtuar se rivendosja do të ndodhte në “prestigjin e saj, imazhin e saj, dinjitetin e saj dhe, do të thoja madje, përmbajtjen e saj”.

Le Pen, e parë si favoritja në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, është përpjekur ta shndërrojë zemërimin për trazirat në mbështetje të kandidaturës së saj presidenciale, duke e paraqitur veten si alternativë ndaj një qeverie që ajo e ka përshkruar si të pafuqishme.

Më herët këtë vit, një gjykatë apeli në Paris i ka hapur rrugën Le Pen për të kandiduar duke hequr një ndalim për të synuar poste publike që kishte kërcënuar ambiciet e saj presidenciale. /koha

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram