Mark Epstein i jep fund intervistës: “Nuk më interesojnë viktimat. Vëllai im u vra, kam prova”

E papritura duke iu përgjigjur pyetjeve të Piers Morganit
Vëllai i Jeffrey Epstein pretendon se një raport i ri do të vërtetojë se financuesi famëkeq i pedofilëve u vra. Mark Epstein e bëri deklaratën në emisionin “Pa Censur” të Piers Morgan, pas së cilës ai e përfundoi intervistën me zemërim kur prezantuesi e pyeti për viktimat e vëllait të tij, raporton Daily Mail.
Në një intervistë me Piers Morgan, Mark Epstein tha se tani beson “edhe më shumë” se vëllai i tij u vra, duke shtuar se “një grup patologësh po studiojnë aktualisht gjetjet e autopsisë që duhej të ishin bërë që në fillim”.
“Ata po finalizojnë dhe përpilojnë një raport që do të publikohet së shpejti dhe është rishikuar nga kolegët. Ai rendit një numër arsyesh që tregojnë se nuk mund të ketë qenë vetëvrasje, siç pretendohet,” shtoi ai.
Mark, i cili merret me pasuri të paluajtshme, përfundoi: “Do të tregojë pa dyshim se nuk ishte vetëvrasje… dhe pastaj lind pyetja se kush e vrau dhe kush e urdhëroi vrasjen.”
Duke iu referuar zhdukjes së pamjeve të mbikëqyrjes nga Qendra Metropolitan Korrektuese e Nju Jorkut, ku Epstein u gjet i vdekur në vitin 2019, si dhe fshehjes dhe censurës së supozuar të dokumenteve zyrtare, Mark pyeti: “Pse të gjitha këto lojëra? Pse të gjitha këto turbullira? Thjesht nuk ka kuptim.”
“Nuk më interesojnë viktimat”
Megjithatë, kur Morgan e pyeti për viktimat e vëllait të tij dhe nëse dinte çfarë bënte pedofili para vdekjes së tij, ai i hodhi poshtë pyetjet me agresivitet.
“Sinqerisht, për fat të keq, nuk më intereson vërtet. E vetmja gjë që më intereson është se vëllai im, kushdo dhe çfarëdo që të ishte, u vra. Ky është shqetësimi im,” tha Mark.
Kur u detyrua të komentonte më tej mbi viktimat, Mark tha: “Këto janë çështje në të cilat nuk hyj. Kalofshi një ditë të mbarë,” përpara se ta mbyllte papritur telefonin.
Mark tha gjithashtu se nuk kishte ide për krimet që vëllai i tij kishte kryer para vdekjes së tij: “Shumë nga ato që dolën më habitën. Nuk isha në dijeni të këtyre gjërave.”
Një histori e gjatë krimi
Që në vitin 2005, policia e Floridës hapi një hetim penal ndaj Epstein në Palm Beach, pasi prindërit e një vajze 14-vjeçare raportuan se ai e kishte paguar atë për një masazh. Policia intervistoi disa vajza të mitura të cilat pretenduan se Epstein i kishte abuzuar seksualisht në rezidencën e tij, në takime që filluan si masazhe.
Prokurorët federalë më vonë përcaktuan se cikli i abuzimit kishte filluar që në vitin 2002. Në vitin 2006, ai u akuzua për një akuzë shtetërore për nxitje prostitucioni. Megjithatë, policia lokale ia referoi çështjen FBI-së, duke thënë se akuza nuk pasqyronte “shkallën e plotë të sjelljes së Epstein”.
Dy vjet më vonë, Epstein u deklarua fajtor për akuzat shtetërore për nxitje prostitucioni dhe nxitje të një të mituri nën moshën 18 vjeç. Ai mori vetëm 18 muaj në një burg me siguri minimale dhe iu lejua të largohej nga burgu 12 orë në ditë për të punuar. Ai u lirua pas vetëm 13 muajsh.
Rrethana të dyshimta të vdekjes
Pasi u arrestua nga agjentët federalë në vitin 2019, Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij të burgut në New York City. Edhe pse patologu kryesor i qytetit e konsideroi vdekjen e tij si vetëvrasje, provat në rritje sugjerojnë se ai mund të jetë vrarë.
Sipas dokumenteve të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, hetuesit mbi pamjet e kamerave të sigurisë nga nata e vdekjes së Epstein panë një formë të paqartë, portokalli, që lëvizte lart shkallëve drejt krahut të burgut ku ndodhej qelia e tij. Të burgosurve iu dhanë uniforma dhe çarçafë portokalli, por forma u vu re në orën 22:39, kur të burgosurit duhej të mbylleshin. Më pak se tetë orë më vonë, trupi i 66-vjeçarit Epstein u gjet në qelinë e tij.
Dyshimet rreth versionit zyrtar të ngjarjeve u nxitën gjithashtu nga deklarata federale mbi vdekjen e tij, e cila ishte datuar një ditë para se të vdiste. Dokumenti, i lëshuar nga Zyra e Prokurorit të SHBA-së për Distriktin Jugor të New York-ut, është i datës së premte, 9 gusht 2019, dhe thotë se Epstein ishte gjetur tashmë i pavetëdijshëm dhe i shpallur i vdekur. Megjithatë, të dhënat e burgut dhe raportet zyrtare tregojnë se Epstein nuk u gjet deri në mëngjesin e 10 gushtit 2019.
Në deklaratë, Prokurori i atëhershëm i SHBA-së për Manhattanin, Geoffrey S. Berman, tha:
“Këtë mëngjes, Qendra Korrektuese Metropolitane konfirmoi se Jeffrey Epstein, i cili përballej me akuza nga zyra jonë për përfshirje në trafikimin e të miturve për qëllime shfrytëzimi seksual, u gjet pa ndjenja në qelinë e tij dhe u shpall i vdekur pak kohë më vonë. Ngjarjet e sotme janë shqetësuese dhe ne jemi thellësisht të vetëdijshëm se ato mund të paraqesin një tjetër pengesë për drejtësi në gjykatë për shumë viktima të Epstein. Për vajzat e reja të guximshme që tashmë kanë dalë hapur dhe shumë të tjera që nuk e kanë bërë ende, më lejoni të përsëris se ne mbetemi të përkushtuar për t’ju mbështetur dhe për të vazhduar hetimin për aktet e listuara në aktakuzë”. /tesheshi