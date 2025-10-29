Marrëveshja e shkelur: mëngjes i përgjakshëm në Gaza

Ushtria pushtuese izraelite kreu një seri masakrash të përgjakshme në zona të ndryshme të Rripit të Gazës në agim të së mërkurës, pasi shkeli marrëveshjen e armëpushimit. Ajo shënjestroi ndërtesa banimi, tendat e personave të zhvendosur dhe vendet civile në Qytetin e Gazës dhe pjesët qendrore dhe jugore të Rripit, duke rezultuar në vrasjen e më shumë se 100 palestinezëve, përfshirë 24 fëmijë, me dhjetëra të plagosur dhe të zhdukur. Avionët luftarakë izraelitë bombarduan ndërtesën banesore të familjes al-Satari pranë shkollës al-Falah në lagjen al-Zaytoun, në juglindje të Qytetit të Gazës, duke rezultuar në viktima civile. Në kampin e refugjatëve Nuseirat në Rripin qendror të Gazës, dy fëmijë, Batoul dhe Muhammad Aqel, u vranë kur banesa e tyre u bombardua. Disa minuta më vonë, avionët okupues nisën sulme të njëpasnjëshme mbi tendat e personave të zhvendosur në zona të ndryshme të Al-Mawasi në Khan Yunis, duke rezultuar në vrasje dhe plagosje, përfshirë fëmijë dhe gra. Okupuesi bombardoi gjithashtu ndërtesën e Ministrisë së Financave në lagjen Tel al-Hawa, në jugperëndim të qytetit të Gazës, duke shkaktuar shkatërrime të gjera në zonë. Kjo u pasua nga bombardimi i ndërtesave të banimit pranë rrethrrotullimit të 17-të, në perëndim të qytetit, duke rezultuar në vrasjen e disa qytetarëve dhe plagosjen e të tjerëve. Në një nga masakrat më të tmerrshme që ndodhi në agim të këtij mëngjesi, avionët luftarakë izraelitë goditën shtëpinë e familjes Abu Dalal në kampin e refugjatëve Nuseirat, duke vrarë 18 anëtarë të familjes së lartpërmendur njëherësh, përfshirë fëmijë dhe gra. Okupuesi bombardoi gjithashtu tendat e personave të zhvendosur në Al-Mawasi, në perëndim të Khan Yunis, duke rezultuar në vrasjen e tre civilëve, përfshirë dy vajza, përkatësisht: Muhammad Salem Dhahir (85 vjeç), Hala Rami Al-Afifi (13 vjeçe) dhe Mira Jamil Al-Bayoumi (3 vjeçe). Bombardimi goditi gjithashtu kampin “Insan” për personat e zhvendosur në Deir al-Balah, duke rezultuar në vrasjen e tre palestinezëve të tjerë dhe plagosjen e dhjetëra të tjerëve, e ndjekur nga shënjestrimi i tendave në kampin komunal Deir al-Balah, duke rezultuar në 4 vdekje. Në lagjen Asqoula, në lindje të qytetit të Gazës, pushtuesi bombardoi shtëpinë e familjes Awida. Goditi gjithashtu shtëpinë e familjes Eid në Bllokun 3 të kampit Bureij. Përpjekjet e mbrojtjes civile vazhduan për të nxjerrë viktimat nga rrënojat. Në Tel al-Hawi, avionët luftarakë kryen sulme intensive në zonën përreth ndërtesës së Organizatës Kuvajtiane, duke vrarë 7 civilë nga një familje e zhvendosur që ishin brenda ndërtesës, në një nga skenat më të tmerrshme të shkatërrimit këtë mëngjes. Disa fëmijë u vranë në bombardimin e ndërtesave të banimit në kampet Al-Bureij dhe Al-Nuseirat, përveç një foshnje që u vra gjatë natës në qytetin e Gazës si rezultat i bombardimeve të vazhdueshme. Që nga ora 8:00 e mëngjesit, burimet mjekësore raportuan se numri i të vdekurve nga sulmet në Rripin e Gazës kishte arritur në të paktën 100 palestinezë, përfshirë 24 fëmijë, me dhjetëra të plagosur dhe të zhdukur. /tesheshi
