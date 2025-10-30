Masakër në El Fasher: Mijëra civilë të vrarë në Darfur pas sulmeve të RSF-së

Në qytetin El Fasher të Darfurit të Veriut, forcat paramilitare të RSF-së janë akuzuar për kryerjen e masakrave ndaj civilëve, pasi morën kontrollin e qytetit pas një rrethimi 18-mujor.
Sipas rrjeteve mjekësore sudaneze, të paktën 1 500 persona janë vrarë vetëm gjatë tre ditëve të fundit, ndërsa qindra të tjerë janë masakruar në spitalin kryesor të qytetit. Imazhe satelitore të publikuara nga Yale Humanitarian Research Lab tregojnë zona me trupa të shumtë dhe shenja gjaku, duke konfirmuar përmasat e krimeve.
El Fasher ishte bastioni i fundit i ushtrisë së Sudanit (SAF) në Darfur. Rënia e tij i jep RSF-së kontroll pothuajse të plotë mbi rajonin perëndimor, duke thelluar ndarjen territoriale të vendit.
Organizatat ndërkombëtare, përfshirë Human Rights Watch dhe OKB-në, kanë dënuar “masakrat e tmerrshme” dhe kanë kërkuar ndërhyrje urgjente për të mbrojtur civilët dhe për të ndaluar dhunën.
Kriza humanitare në Sudan po përkeqësohet, me mijëra banorë të zhvendosur, mungesë të ushqimit dhe ndihmës mjekësore, ndërsa bota kërkon që autorët të përballen me drejtësinë.