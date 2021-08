Masat e reja anti-COVID, Vitia: Nga 20 gushti mbyllen klubet e natës, ndalohen dasmat dhe ahengjet tjera

Në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës janë miratuar masat e reja për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në Kosovë, sipas propozim vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë.

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka bërë të ditur se nga data 20 gusht do të mbyllen klubet e natës dhe do të ndalohen ahengjet familjare, si dasma e fejesa.

Ai u shpreh se nga momenti i publikimit të vendimit, do të shkurtohet edhe orari i gastronomisë.

“Nga data 20 gusht do të mbyllen klubet e natës, do të ndalohen ahengjet si fejesat, dasmat etj. Nga momenti i publikimit të këtij vendimi në faqen zyrtare do të shkurtohet orari i gastronomiosë”, tha Vitia në konferencë për medie.

Ministri i MSh-së, Arben Vitia në mbledhjen e Qeverisë, theksoi se masat për ruajtjen e shëndetit publik janë kritike për të parandaluar përhapjen më të gjerë të virusit dhe të vdekjeve nga sëmundja.

Kryeministri Kurti në fillim të mbledhjes, ka ftuar qytetarët që të vaksinohen kundër Covid-19. Kurti shtoi se marrja e masave të reja është e domosdoshme që të ruhet shëndeti publik.

“Asnjë person që është vaksinuar nuk ka vdekur nga varianti Delta”, tha ai.