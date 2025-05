Mazda e re po tërheq vëmendjen e klientëve

Shumë prodhues tradicionalë të automjeteve po përpiqen të përballojnë rritjen shpërthyese të startup-eve kineze të automjeteve elektrike, por Mazda po tregon se ende mund të surprizojë.

Marka japoneze ka zbuluar një SUV elektrik krejt të ri në Kinë – EZ-60, i cili tashmë ka tërhequr vëmendje të madhe dhe më shumë se 10,000 paraporosi në kohë rekord.

Ndryshe nga modelet që Mazda shet në të gjithë botën, EZ-60 u zhvillua në bashkëpunim me prodhuesin kinez Changan dhe ndan të njëjtën platformë me Deepal S07.

Megjithatë, Mazda e stiloi atë në një stil të veçantë japonez, duke e përgatitur atë për dërgesa globale. Jashtë Kinës, EZ-60 do të mbajë emërtimin CX-6e.

Mazda mblodhi saktësisht 10,060 paraporosi në vetëm 48 orë nga premiera, raporton CarScoops.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se një porosi paraprake nuk do të thotë një blerje përfundimtare – blerësit e interesuar depozitojnë një shumë simbolike prej 10 juanësh (rreth 1.40 dollarë) dhe nuk janë të detyruar ta blejnë automjetin.

Një praktikë e tillë është e zakonshme në industri, por përqindja përfundimtare e realizimit mbetet e panjohur.

Në Panairin e veturave në Shangai, Mazda shfaqi EZ-60 në një version me rreze të zgjatur veprimi. Automjeti përdor një motor me katër cilindra 1.5 litra me aspiratë natyrale si gjenerator për të karikuar një bateri 31.7 kWh.

Bateria fuqizon një motor elektrik që transmeton fuqinë në boshtin e pasmë dhe zhvillon 255 kuaj fuqi.

Specifikimet për versionin tërësisht elektrik nuk janë njoftuar ende dhe mbetet të shihet se si do të reagojë tregu, kur Mazda të prezantojë atë variant.