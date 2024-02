Mbappe ka nënshkruar me Real Madridin deri në vitin 2029 – zbulohen të gjitha detajet

Real Madrid thuhet se ka siguruar nënshkrimin e Kylian Mbappes tashmë, më shumë se një dekadë pasi ata u përpoqën për herë të parë të nënshkruanin me francezin. 25-vjeçari do të realizojë atë që ai ka deklaruar se është ëndrra e tij kur t’i bashkohet Los Blancos në korrik, si i lirë nga Paris Saint-Germain.

Sipas MARCA, marrëveshja u nënshkrua dy javë më parë pas rreth një muaji bisedimesh mes nënës dhe agjentes Fayza Lamari, avokates së tij Delphine Verheyden dhe Drejtorit Menaxhues Jose Angel Sanchez. U tha se marrëveshja do të ndodhte vetëm me kushtet e Real Madridit këtë herë, dhe duket se ata kanë arritur rrugën e tyre.

Po kështu bonusi i nënshkrimit gjithashtu ka rënë ndjeshëm nga 130 milionë euro që ishin rënë dakord, pasi tani do të jetë nën 50 milionë euro. Në PSG, në marrëveshjen e tij të fundit të nënshkruar dy vera më parë, bonusi i nënshkrimit të tij ishte 60 milionë euro, dhe ai gjithashtu kishte një bonus besnikërie prej 80 milionë euro, megjithëse ka raportime kontradiktore nëse Mbappe do të heqë dorë nga disa nga këto para.

Mbappe do të shkojë drejt e në krye të pagave të Real Madridit, dhe padyshim është më i paguari në historinë e tyre duke marrë parasysh edhe të drejtat e tij të imazhit, por për sa i përket nënshkrimit të përgjithshëm, duhet të konsiderohet si një super marrëveshje për Real Madridin.

Të mos paguhet për tarifën e tij të transferimit, si dhe duke e vënë atë vetëm disa milionë mbi fituesit më të mëdhenj në skuadër do të thotë se nuk do të jetë një marrëveshje që kushtëzon klubin financiarisht gjatë viteve të ardhshme. Fakti që ai ka nënshkruar një marrëveshje pesëvjeçare do të thotë gjithashtu se Real Madrid mund të ecë përpara pa frikën e bisedimeve për kontratën e Mbappe në horizont në çdo kohë së shpejti, siç ka ndodhur me PSG-në kohët e fundit. /