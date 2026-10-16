Mbi 20 mijë votues më shumë nga Kosova në listën e Serbisë, zbulohen gabime dhe emra të përsëritur

Numri i votuesve nga Kosova të regjistruar në listën e votuesve të Serbisë u rrit nga 94,161 në zgjedhjet e mëparshme parlamentare në dhjetor 2023 në 115,856 përpara votimit të planifikuar për 25 tetor, sipas një ankete nga Radio Evropa e Lirë . Në të njëjtën kohë, analiza e të dhënave tregoi hyrje të përsëritura të emrave, të dhëna të paplota dhe gabime tipografike.
Sipas REL-it, nuk dihet pse numri i votuesve me adresa në Kosovë është rritur me më shumë se 20,000 në më pak se tre vjet, ndërsa ministritë përkatëse të Serbisë nuk iu përgjigjën pyetjeve në lidhje me ndryshimet në të dhëna dhe parregullsitë e vërejtura.
Sipas shpjegimit të Ognjen Rasu nga Komisioni për rishikimin e listës së votuesve, rritja nuk do të thotë domosdoshmërisht se është rritur numri i personave me dokumente serbe që jetojnë në Kosovë. Ai i tha Radios Evropa e Lirë se ndryshimi mund të ketë ndodhur për shkak të mënyrës se si janë regjistruar votuesit.
Votuesit që më parë ishin regjistruar sipas adresave të qëndrimit të përkohshëm në Serbi, pas skadimit të atij statusi dhe mosrinovimit të tij, u kthyen në listat sipas vendbanimit në Kosovë, shpjegoi Rasuo.
Përsëritja e emrave dhe të dhënat e paplota
Duke përpunuar bazën e të dhënave të votuesve që është në dispozicion publikisht, RFE/RL gjeti qindra emra të përsëritur. Në të njëjtën qendër votimi, 349 emra u regjistruan shumë herë me të njëjtin emër, mbiemër dhe emër prindërish. Nga këta, 329 emra u futën dy herë, 11 tri herë, shtatë katër herë dhe dy emra pesë herë.
Të njëjtat emra u gjetën në qendra të ndryshme votimi. Më shumë se 700 emra shfaqen në dy qendra votimi, 32 në tre, ndërsa një emër shfaqet në deri në pesë qendra votimi.
Në më shumë se 3,800 të dhëna, emri i prindërve mungon dhe analiza tregoi gjithashtu qindra gabime tipografike në emra dhe mbiemra. Më shumë se 2,500 emra janë shkruar në një kombinim të alfabetit cirilik dhe latin.
Rasuo e vlerësoi listën e votuesve si “të çrregullt” dhe paralajmëroi se një gjendje e tillë lë hapësirë për abuzime të mundshme. Ai deklaroi gjithashtu se Komisioni i Auditimit nuk i mori fragmentet e kërkuara nga lista e votuesve në formën në të cilën do të shtypen për zgjedhjet, megjithëse donte të kontrollonte hyrjet e përsëritura dhe plotësinë e të dhënave.
Ministritë e Punëve të Brendshme dhe të Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale nuk iu përgjigjën pyetjeve të RSE-së në lidhje me parregullsitë e vëzhguara.
Autoritetet në Serbi, nga ana tjetër, pretendojnë se lista e votuesve është e saktë dhe e azhurnuar, ndërsa opozita dhe organizatat e monitorimit të zgjedhjeve kanë kërkuar qasje në të dhënat shtetërore për të krahasuar të dhënat e tyre dhe për të verifikuar saktësinë e listës së votuesve.
Në një raport paraprak përpara zgjedhjeve të 25 tetorit, Zyra e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) deklaroi se saktësia e listës së votuesve mbetet shkak për shqetësim, ndër të tjera për shkak të numrit jashtëzakonisht të madh të votuesve të regjistruar në disa komuna dhe adresa të caktuara.
Numri i votuesve po rritet pavarësisht emigrimit
Serbia i regjistron votuesit nga Kosova në 23 qytete dhe komuna, dhe ata janë të shpërndarë në 60 qendra votimi. Votimi nuk organizohet në Kosovë, por në komunat kufitare në Serbi – Tutin, Rashkë, Kurshumli dhe Vranjë.
Një praktikë e tillë u prezantua në vitin 2022, pasi institucionet e Prishtinës nuk lejuan mbajtjen e zgjedhjeve të organizuara nga Serbia në Kosovë, ndërsa përfaqësuesit ndërkombëtarë bënë vazhdimisht thirrje për gjetjen e një zgjidhjeje që do t’u mundësonte qytetarëve të ushtronin të drejtën e tyre për të votuar.
Në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit 2023, 51 qendra votimi ishin të hapura për votuesit nga Kosova, ndërsa në zgjedhjet e ardhshme do të ketë 60 të tilla.
Megjithatë, të dhënat mbi numrin e votuesve të regjistruar ngrenë pyetje në lidhje me përbërjen aktuale të atij elektorati.
Zoran Savić nga organizata joqeveritare “Aktiv” i tha Radios Evropa e Lirë se të dhënat janë kontradiktore dhe se publikut i mungojnë të dhëna që do të shpjegonin ndryshimet e mëdha në numrin e votuesve.
“Nuk pretendoj se këta janë votues fantazmë, nuk kam prova për këtë. Por me përgjegjësi pretendoj se publiku nuk ka të dhëna të mjaftueshme për të kuptuar se kush e përbën elektoratin dhe çfarë prodhon luhatje kaq të mëdha”, tha Savić.
Ai vuri në dukje mospërputhjen midis rritjes së numrit të votuesve të regjistruar dhe hulumtimeve që regjistrojnë emigrimin e anëtarëve të komunitetit serb nga Kosova.
Sipas anketës “Aktiva” të vitit 2024, 66 përqind e serbëve të anketuar njihnin dikë që është larguar nga Kosova gjatë vitit të kaluar. Në anketën për vitin 2025, rreth 45 përqind e të anketuarve përmendën migrimin dhe largimin e të rinjve midis problemeve kryesore të komunitetit serb.
REL regjistroi gjithashtu shembuj që tregojnë mospërputhje midis të dhënave nga lista e votuesve dhe situatës në terren.
Në fshatin Rabovce pranë Lipjanit, 527 votues ishin të regjistruar në listën e votuesve të Serbisë. Banori Zoran Spasić beson se numri i vërtetë është më i ulët për shkak të emigrimit dhe banorëve të vdekur. Adresa e tij në të dhënat serbe është e listuar si “pa rrugë, zero”, megjithëse ndërkohë i është dhënë një emër rruge dhe një numër shtëpie në të dhënat në Kosovë.
Në komunën e Klinës, ku jetojnë rreth 120 anëtarë të komunitetit serb sipas të dhënave të dhëna në anketë, më shumë se 1,800 votues janë të regjistruar në listën e votuesve të Serbisë. Silvija Rašković nga zyra lokale e komunitetit i tha Radios Evropa e Lirë se disa nga familjet që u kthyen në shtëpitë e rinovuara janë kthyer që atëherë në Serbi.
Ajo deklaroi gjithashtu se, sipas njohurive të saj, në listë ka persona të vdekur. RSE gjeti një rast të ngjashëm në Mitrovicë, ku emri i një personi të ndjerë ishte ende në regjistra më 12 tetor.
Votimi është organizuar në katër komuna në Serbi.
Në zgjedhjet e dhjetorit 2023, nga 23,878 votues nga Kosova që shkuan në qendrat e votimit, më shumë se 19,000, ose rreth 80 përqind, mbështetën koalicionin qeverisës të udhëhequr nga Partia Progresive Serbe dhe Partia Socialiste e Serbisë.
Sipas të dhënave të ofruara nga REL, pjesëmarrja e votuesve nga Kosova në ato zgjedhje ishte rreth 25 përqind.
Zgjedhjet e fundit parlamentare në Serbi, të organizuara në qendrat e votimit në komunitetet serbe në Kosovë, u mbajtën më 21 qershor 2020. Në atë kohë, misioni i OSBE-së mblodhi votat dhe fletët e votimit u numëruan në Rashkë dhe Vranjë.
Pas kësaj, Prishtina refuzoi të lejonte mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës, me kërkesën që Beogradi të kontaktonte drejtpërdrejt institucionet e Prishtinës në lidhje me organizimin e tyre, dhe jo përmes OSBE-së. Beogradi e hodhi poshtë një qasje të tillë, duke pretenduar se do ta njihte pavarësinë e Kosovës.
Hulumtimet e Radios Evropa e Lirë tregojnë se, pavarësisht rritjes së numrit të votuesve të regjistruar në Kosovë, ende nuk ka të dhëna të mjaftueshme në dispozicion publikisht për të shpjeguar me besueshmëri ndryshimet në listën e votuesve dhe për të përcaktuar se sa votues të regjistruar jetojnë në të vërtetë në ato adresa.