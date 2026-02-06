Mbi 3,600 raste të reja me kancer u regjistruan në Kosovë gjatë 2024-së

Ministria e Shëndetësisë (MSh) ka bërë të ditur se, sipas të dhënave për vitin 2024, në Kosovë janë raportuar gjithsej 4,620 raste me kancer, prej të cilave 2,546 raste te vajzat/gratë dhe 2,074 raste te djemtë/burrat.
Gjatë po këtij viti janë regjistruar 3,644 raste të reja, prej të cilave 1,866 te vajzat/gratë dhe 1,758 te djemtë/burrat.
“Me moton ‘Të bashkuar nga e veçanta’, sot shënohet Dita Botërore e Kancerit, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe nxitjes së një angazhimi të përbashkët institucional dhe shoqëror për parandalimin, zbulimin e hershëm.
Si dhe përmirësimin e trajtimit dhe shërbimeve shëndetësore për personat e prekur nga kanceri”, thuhet në komunikatën e MSh-së të publikuar në Ditën Botërore të Kancerit.