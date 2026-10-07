Mbi 60 minatorë mbesin të ngujuar në Trepçë

Mbi 60 minatorë janë bllokuar në horizontin e 11-të në Trepçë pas djegies së trafosë në Tunel të Parë.
Lajmin për teve1.info e ka konfirmuar kryetari i Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Trepçës, Ibrahim Jonuzi.
Ai ka thënë se numri i minatorëve të që kanë mbetur poshtë në horizontin e 11-të është 60 apo 63.
Jonuzi ka thënë se momentalisht nuk ka informacione për situatën pasi nuk ndodhet aty, por ka thënë se deri në sanin e situatës minatorët do të mbesin të ngujuar.
Ndërsa, ekipet e zjarrëfikësve janë duke punuar për nxjerrjen e minatorëve.