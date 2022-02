Mbi 810 mijë vetura të reja shiten në Evropë

Evropianët shitën 811,332 vetura të reja në janar. Gjysma e tyre janë SUV. Në total, muaji i parë i këtij viti ka sjellë një rezultat më të keq se i njëjti muaj i vitit të kaluar. 2 për qind më pak vetura të shitura, por SUV-të u rritën me 11 për qind.

Evropianët blenë 402.900 vetura me këtë formë trupi. Mund të jemi të zemëruar që ato janë më të shtrenjta dhe kanë konsum më të lartë karburanti, por ato duken më mirë, ju lejojnë të uleni lehtë dhe të siguroni një pozicion të rehatshëm dhe të lartë pas timonit.

Pjesa e tyre në janar është një rekord në historinë e monitorimit të shitjeve mujore në Evropë.

I pari në listën e shitjeve është Sandero, me një rritje prej 10 për qind në shitje krahasuar me janarin 2021. I dyti në listë është Peugeot 208 dhe i treti është Peugeot 2008. Është automjeti i parë në këtë listë që mund të të quhet SUV. Menjëherë pas saj janë dy modele VW – Golf dhe T-Roc.

Humbësi më i madh në TOP10 evropian është Renault Clio, i cili u zgjodh nga 11 për qind më shumë klientë një vit më parë. Yaris Cross i Toyota bëri një debutim të shkëlqyeshëm në janar, duke përfunduar në vendin e 8-të në përgjithësi.

Ford Puma dhe Toyota Corolla gjithashtu kanë rezultate të mira. Të dyja shënuan rritje prej 18 për qind, duke zënë dy pozitat e fundit ndër dhjetë të parat.

Në janar 2022 janë shitur gjithsej 149,400 makina elektrike dhe hibride plug-in, që do të thotë 18%. pjesë në shitjet totale. Makinat elektrike u rritën me 73 për qind.

59 për qind e shitjeve i përkasin ende makinave me motor benzinë (1 për qind më shumë se një vit më parë), dhe 20 për qind makinave me motor naftë, dhe në këtë rast bëhet fjalë për një rënie prej 7 pikë përqindjeje krahasuar me janarin e 2021.