Mbreti Charles III vë zyrtarisht kurorën mbretërore të Britanisë – VIDEO

Në ceremoninë e parë të kurorëzimit në Britani pas gati 70 vjetësh, Mbreti Charles III vendosi kurorën sot së bashku me Mbretëreshën Camilla në Westminster Abbey, lokacioni i kurorëzimeve në vend që nga viti 1066, raporton Anadolu.

Gjatë shërbesës së kurorëzimit, të kryer nga kryepeshkopi i Canterburyt, peshkopi i lartë i Kishës së Anglisë, Charles u kurorëzua me kurorën historike të Shën Eduardit, duke e bërë atë monarkun e 40-të britanik që bën Betimin tradicional të Shërbimit Besnik.

Mbretëresha Camilla mbajti të veshur një version të modifikuar të Kurorës së Mbretëreshës Mary.

Charles hipi në fron shtatorin e kaluar pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II, nënës së tij, monarkes më sundimgjatë në historinë e vendit.

Në ceremoni, Charlesit iu dhurua Orbi dhe Skeptri i Sovranit që përfaqësojnë autoritetin e tij fetar dhe moral.

Charles gjithashtu u betua mbi një Bibël të veçantë për të qeverisur njerëzit me drejtësi dhe mëshirë dhe për të mbështetur kishat e krijuara me ligj.

U dëgjua një fanfarë, kambana të abacisë dhe një përshëndetje me armë nga Artileria Mbretërore Kalëruese e Trupave Mbretërore e stacionuar në Paradën e Rojeve Kalëruese.

Së bashku me miliona njerëz që dolën në rrugë për të parë spektaklin, më shumë se 2.200 figura të shquara, duke përfshirë anëtarë të familjes mbretërore, përfaqësues nga 203 vende dhe rreth 100 krerë shtetesh, ishin gjithashtu të pranishëm në këtë ngjarje.

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠

The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023