Mbyllet ambasada e SHBA-së në Riad pas sulmit me dron

Ambasada e SHBA-së në Riad njoftoi se është mbyllur sot pas një sulmi me dron, duke anuluar të gjitha takimet rutinë dhe emergjente të shërbimeve për qytetarët amerikanë, transmeton Anadolu.
“Misioni i SHBA-së në Arabinë Saudite është mbyllur të martën, më 3 mars. Të gjitha takimet rutinë dhe emergjente të shërbimeve për qytetarët amerikanë janë anuluar”, tha ambasada në platformën e mediave sociale amerikane X.
Ajo shtoi se një njoftim për strehim në vend për Xheda, Riad dhe Dhahran mbetet në fuqi, duke rekomanduar që qytetarët amerikanë në Mbretëri të vazhdojnë të strehohen në vend.
Ambasada i nxiti njerëzit të shmangin kompleksin deri në njoftim të mëtejshëm për shkak të sulmit të fundit dhe tha se vazhdon të kufizojë udhëtimet jo thelbësore në instalimet ushtarake në rajon. Ajo i inkurajoi qytetarët amerikanë të rishikojnë alarmet e fundit të sigurisë, të rivlerësojnë planet e udhëtimit për ndërprerje të mundshme dhe të mbajnë një plan sigurie personale.
Më parë, Ambasada e SHBA-së në kryeqytetin saudit u shënjestrua në një sulm me dron që shkaktoi një zjarr të kufizuar dhe dëme të vogla materiale, por pa viktima, sipas Ministrisë saudite të Mbrojtjes.
Incidenti vjen mes tensioneve në rritje pas një fushate të përbashkët ushtarake SHBA-Izrael kundër Iranit të nisur të shtunën. Sulmet ajrore kanë vrarë disa zyrtarë të lartë iranianë, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani ka kryer sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.