Me këtë dietë hani sa të doni pa shtuar peshë

Studimi i ri pretendon se dieta mesdhetare ndihmon për të krijuar një ndjenjë të ngopjes dhe kështu na shtyn të hamë më pak dhe të mbajmë peshën tonë.

A është e mundur të hamë sa të duam dhe të mos shtojmë në peshë? Tingëllon shumë mirë për të qenë e vërtetë. Sidoqoftë, sipas një studimi të botuar në Obesity, disa kafshë nuk konsumuan të gjithë ushqimin në dispozicion të tyre, duke mbajtur kështu një peshë normale.

“Për krahasim, kafshët në një dietë perëndimore hëngrën shumë më tepër sesa kishin nevojë për të shtuar peshë”, tha Carol A. Shively, studiuesi kryesor i studimit dhe profesori i patologjisë në Shkollën Mjekësore të Wake Forest.

Më konkretisht, kjo provë e parë para klinike në kushte të kontrolluara eksperimentale u krye për të matur efektet e dietës afatgjatë të stilit perëndimor kundrejt dietës mesdhetare në sëmundjet e lidhura me mbipesha.

Ishte një test parandalimi primar gjitarësh 38-mujor (ekuivalent me rreth nëntë vjet njerëzore) në të cilin dietat u krijuan për të pasqyruar me saktësi dietat njerëzore, me proteina dhe yndyrna që rrjedhin kryesisht nga burimet e kafshëve në dietën perëndimore. Sidoqoftë, të dy dietat përmbanin përmasa të ngjashme të yndyrës, proteinave dhe karbohidrateve.

38 femrat e moshës së mesme në studim u caktuan rastësisht në dietat mesdhetare ose perëndimore. Të dy grupet regjistruan peshën e tyre fillestare dhe dhjamin e trupit dhe më pas u lejuan të hanë sa më shumë që dëshironin gjatë gjithë studimit, me studiuesit përfundimisht zbuluan se grupi i dietës mesdhetare hante më pak kalori, kishte peshë më të ulët trupore dhe më pak yndyrë sesa grupi i dietës perëndimore.

Gjetjet sigurojnë provat e para eksperimentale që një dietë mesdhetare mbron nga rritja e marrjes së ushqimit, mbipeshes dhe prediabetit krahasuar me dietën perëndimore.

Dieta mesdhetare mbron gjithashtu nga sëmundja e mëlçisë yndyrore jo-alkoolike, e cila mund të çojë në cerozë dhe madje edhe kancer të mëlçisë. Obeziteti është një kontribues kryesor në sëmundjen e mëlçisë yndyrore jo-alkoolike, me sëmundjen që është shkaku më i shpejtë i transplantimit të mëlçisë në të rriturit e rinj në Shtetet e Bashkuara.

“Përbërja e dietës është një faktor kritik që kontribuon në shëndetin publik dhe, për fat të keq, ata me rrezik të lartë për mbipesha dhe sëmundjet kronike të kushtueshme që lidhen zakonisht ndjekin dietën më të keqe,” përfundoi ajo.