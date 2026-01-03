Më në fund, Dodge Durango Hellcat është i ligjshëm në të 50 shtetet

Dodge ka njoftuar se modelet Durango R/T dhe Hellcat janë të ligjshme në të 50 shtetet.
Më parë, SUV-i me motor V-8 ishte i kufizuar në shtetet që ndiqnin rregulloret e CARB, si Kalifornia.
Tani, blerësit në këto shtete më në fund mund ta marrin në dorë SUV-in V-8.
Dodge është një hap më afër shitjes së Durango R/T 392 dhe SRT Hellcat të vitit 2026 në të 50 shtetet.
Më herët këtë vit, prodhuesi i automjeteve konfirmoi se nuk do t’i shiste dy modelet në shtetet që ndiqnin rregulloret e Bordit të Burimeve Ajrore të Kalifornisë (CARB).
Por e gjithë kjo ndryshoi kohët e fundit. Në tetor, kompania zyrtarisht hapi porositë për Hellcat në 10 shtete të tjera të CARB – megjithëse ende jo në Kaliforni.
Sipas Dodge, tani mund të porosisni Durango SRT Hellcat në:
- Kolorado
- Konektikat
- Delaware
- Maine
- Maryland
- Minesota
- Nevada
- New Jersey
- Rhode Island
- Virxhinia
Dodge mbetet i ndaluar të shesë Hellcat në shtatë shtete të tjera, por prodhuesi i makinave po punon për ta ndrequr këtë.
Prodhuesi i makinave beson se SUV do të jetë në shitje në të gjithë vendin deri në fund të vitit.
Kjo nuk është hera e parë që udhëzimet e CARB kanë kufizuar disponueshmërinë e disa modeleve.
Në vitin 2023, dolën raporte se Stellantis kishte ndaluar dërgimin e automjeteve vetëm me djegie në 14 shtete që ndiqnin rregulloret e Kalifornisë.
“Në tetor, Dodge Durango SRT Hellcat u miratua për t’u hapur për porosi në 10 shtete të tjera të CARB…. Aktualisht është ende i ndaluar për shitje në 7 shtete, nga 17 në gusht 2025. Ne do të vazhdojmë të punojmë përmes ndryshimeve të politikave dhe do të parashikojmë miratimin për t’u hapur për porosi në të 50 shtetet deri në fund të këtij viti.” Planifikojmë të hapim porositë për Durango R/T 392 në tremujorin e parë të vitit 2026”, tha një zëdhënës i Dodge.
Dodge zgjodhi një linjë motorësh tërësisht V-8 për Durango-n e vjetër të vitit 2026.
Ai hoqi dorë nga motori V-6 për tre motorë V-8 – një motor 5.7 litra me aspirim natyral, një motor 6.4 litra me aspirim natyral dhe një motor 6.2 litra me superkompresor.
Dy motorët më të mëdhenj fuqizojnë modelin 392 dhe Hellcat, duke prodhuar 710 kuaj fuqi në versionin SRT.
Një raport doli në gusht se Dodge nuk do ta shiste automjetin në disa shtete që përputhen me CARB, megjithëse prodhuesi i automjeteve tha në atë kohë se po punonte për t’i bërë automjetet me motor V-8 të zbatueshme për ato tregje dhe duket se bota po jep fryte.