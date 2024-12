Me Neue Klasse, edhe veturat me gaz të BMW-së do të duken si elektrike

Sedani Neue Klasse debutoi në vitin 2023 dhe kryqëzimi Neue Klasse X u shfaq në fillim të këtij viti.

Por ndërsa shumë prej nesh supozuan se këto dy koncepte do të parashikonin epokën e ardhshme të automjeteve elektrike të BMW-së, kreu i dizajnit Adrian van Hooydonk thotë se nuk do të jetë kështu.

Në një intervistë me Top Gear në panairin e sivjetshëm të Parisit, van Hooydonk tha se çdo BMW e ardhshme do të përdorë shenja nga konceptet Neue Klasse, përfshirë veturat me djegie.

Disa makina do të jenë të disponueshme si me gaz ashtu edhe elektrike, me elemente dizajni paksa të ndryshme për t’i veçuar ato.

“Pritja e madhe me EV-të, këto teknologji dhe kjo gjuhë e dizajnit, do të kalojë në të gjithë portofolin e produkteve duke përfshirë automjetet tona me djegie”, tha van Hooydonk.

“Për klientin, nuk do të jetë e vështirë – të gjithë do të marrin BMW të reja moderne dhe ata mund të zgjedhin sistemin e lëvizjes”, shtoi ai.

BMW do të ketë të paktën pesë modele Neue Klasse në rrugë deri në vitin 2029.

Kjo përfshin një seri të re 3—dhe një M3—një SUV ose dy, madje edhe një coupe sportive, me shpejtësi të lartë.