Më pak kufizime, më shumë inteligjencë – ChatGPT përditësohet për miliona përdorues

OpenAI ka njoftuar se përdoruesit falas të ChatGPT së shpejti do të kenë biseda të pakufizuara me tekst, ndërsa kufizimet për gjenerimin e imazheve, ngarkimin e skedarëve dhe përdorimin e zërit do të mbeten në fuqi.
Njëkohësisht, modeli i ri GPT-5.6 Luna do të bëhet modeli i parazgjedhur për të gjithë përdoruesit.
Sipas OpenAI, ai është më i saktë se modeli aktual GPT-5.5 Instant, me 62% më pak gabime faktike.
Përdoruesit falas dhe ata me planin Go do të kenë gjithashtu qasje në butonin e ri “Think”, i cili ndihmon modelin të japë përgjigje më të mira për pyetje më komplekse.
Ndërkohë, abonentët e planeve Plus dhe Pro do të përfitojnë nga përmirësimet në modelin GPT-5.6 Sol, i optimizuar për kërkime në internet, shkrim, planifikim dhe vendimmarrje.
Ata do të kenë edhe një opsion të ri për të zgjedhur nivelin e fuqisë së përpunimit të modelit.
Modeli Luna do të nisë të shpërndahet gjatë kësaj jave, ndërsa funksionet e tjera do të jenë të disponueshme gradualisht javën e ardhshme.