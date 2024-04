Më pyetën, dhe u përgjigja

Më pyetën: “A mendon se do ta sulmojnë Rafahun me këmbësori?!”

U pëgjigja: “Po!”

Më pyetën: “A mendon se do ketë atje armëpushim?’

U përgjigja: “Jo!”

Më pyetën: “A mendon se do vazhdoi lufta ende më shumë?”

U përgjigja: “Po!”

Më pyetën: “Si mendon se do përfundoi (e gjithë kjo)?”

U përgjigja: “Ose me okupimin e plotë të Gazës, ose me dëbimin e dhunshëm të banorëve të Gazës (banorët e Gazës dhe Veriut përmes detit dhe ata të jugut përmes tokës)!”

Më pyetën: “Mbi çfarë i mbështetë këto mendime (supozime)?”

U përgjigja: “Mbi të dhënat që po ndodhin realisht në terren!”

Më pyetën: “E kush mundet t’i ndalë këto supozime të errëta?”

U përgjigja: “Pasi që e tërë bota po bën komplot kundër nesh, neve nuk na ka mbetur të trokasim, pos Derës së ALLAHUT, e Ai do na shpëtoi dhe furnizoi!”

Thuani: Amin ja ALLAH!

Prof. Dr. Nasir Essuvejr