E përmenda edhe ditën xhuma, me rastin e përfundimit të vitit!

Pak para orës 24.00 është mirë me marrë abdes dhe me i fal të paktën dy reqate namaz, e vepra e mirë e fundit me qenë me namaz edhe istigfar (kërkim falje)… e kështu me e çel vitin 2023 me namaz, pra me vepër të mirë).

Të e bëjmë ne këtë kur të tjerët e presin me mëkate, me muzikë e alkohol etj.

E në lutjet tona mos t’i harrojmë familjet tona, të sëmurët, borxhlinjtë, fukarat, jetimët, të burgosurit..etj.

Nga: Azir Avdiu