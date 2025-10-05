Më shumë se 80 media spanjolle padisin Meta-n

Më shumë se 80 media spanjolle po padisin kompaninë Meta, pronaren e Facebook dhe Instagram, për rreth 550 milionë euro për dëmet e shkaktuara nga modeli i saj i reklamimit.
Ky gjyq i shumëpritur filloi sot në mëngjes në Madrid.
Seanca dëgjimore filloi në orën 10:00, në një gjykatë administrative në kryeqytetin spanjoll dhe pritet të zgjasë deri të enjten.
Shoqata e Medias së Lajmeve (AMI), shoqata kryesore e industrisë mediatike në Spanjë, ngriti një padi në dhjetor 2023 kundër Meta Ireland, ku gjiganti amerikan i teknologjisë ka selinë evropiane.
Ajo kërkon 551 milionë euro për konkurrencë të padrejtë në shitjen e reklamave digjitale.
“Ajo që është në rrezik këtu është mbijetesa e medias së lajmeve e kërcënuar nga sjellja grabitqare e një platforme si Meta, e cila vepron pa respektuar kuadrin tonë legjislativ”, theksoi Irene Lanzaco, drejtoresha ekzekutive e shoqatës para se të fillonte seanca dëgjimore.
“Ajo që bëri Meta ishte kryerja e profilizimit masiv të sjelljes së të gjithë përdoruesve të internetit dhe duke u bazuar në këtë profilizim masiv, pa i informuar ata ose pa marrë pëlqimin e tyre, grupi dyshohet se shiti reklama të segmentuara, duke gjeneruar kështu fitime të mëdha nga një veprim i paligjshëm nga një perspektivë rregullatore”, këmbënguli ajo.
AMI akuzon Metën për shkelje të rregulloreve evropiane të mbrojtjes së të dhënave midis majit 2018 dhe korrikut 2023, duke përdorur të dhënat e përdoruesve të internetit pa pëlqimin e tyre për të krijuar profile individuale të reklamave.
Përveç AMI, stacionet radiotelevizive spanjolle ngritën një padi tjetër kundër Meta-s për të njëjtat arsye, duke kërkuar 160 milionë euro dëmshpërblim.
Në Francë, afërsisht 200 grupe mediatike franceze, përfshirë gazetat dhe kanalet kryesore televizive, ngritën një padi të ngjashme kundër Meta-s, prillin e kaluar.