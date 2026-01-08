Mediat iraniane: Vritet një oficer policie në protestat pranë Teheranit

Një oficer policie u vra në përleshjet gjatë protestave pranë kryeqytetit të Iranit, Teheran, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve lokale, nënkoloneli Shahin Dehghan u godit me thikë për vdekje gjatë trazirave në rajonin Malard, në perëndim të kryeqytetit. Autoritetet e sigurisë thanë se hetimet janë duke vazhduar për të identifikuar dhe arrestuar personat e përfshirë në incident.
Irani u trondit nga një valë protestash që nga muaji i kaluar, të cilat filluan më 28 dhjetor në Pazarin e Madh të Teheranit, zemra e aktivitetit biznesor të kryeqytetit, për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Protestat më vonë u përhapën në disa qytete të tjera në të gjithë vendin.
Autoritetet iraniane nuk kanë publikuar shifra zyrtare mbi viktimat. Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA) tha në një raport të mërkurën se të paktën 38 persona janë vrarë, përfshirë katër anëtarë të forcave të sigurisë. Agjencia raportoi për dhjetëra të plagosur dhe 2.217 të arrestuar.
Ndërkohë, agjencia e lajmeve Tasnim tha se numri i oficerëve të plagosur të policisë gjatë protestave u rrit në 568 ndërsa 66 anëtarë të forcave paraushtarake Basij u plagosën gjithashtu.
Irani ka parë javë të tëra protestash mes një ekonomie në përkeqësim dhe rënie të ndjeshme të vlerës së monedhës kombëtare, me rialin që kohët e fundit ka rënë mbi 1.350.000 kundrejt dollarit amerikan.