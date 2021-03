Mediat spanjolle zbulojnë detaje tjera tronditëse për organizimin e ndeshjes me Kosovën në lidhje me flamurin, himnin dhe mediumet shtetërore

Gazeta e njohur spanjolle Marca ka publikuar edhe disa detaje të reja në lidhje me organizimin e ndeshjes mes Spanjës dhe Kosovës, ku sipas tyre protokolli do të jetë më i veçantë i përjetuar ndonjëherë në ndeshjet e organizuara nga ky vend.

Sipas Marca, Federata Spanjolle e Futbollit, ka punuar për muaj me Ministrinë e Punëve të Jashtme për organizimin e ndeshjes mes Spanjës dhe Kosovës.

Kjo pasi shteti spanjoll nuk e njeh sovranitetin e Kosovës, sikurse dy vendet e tjera në grup: Gjeorgjia dhe Greqia.

Ministria e Punëve të Jashtme ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në mënyrë që ekipi kosovar të mund të hyjë dhe të luajnë në Spanjë, shkruan Marca, transmeton Telegrafi.

Por protokolli do të jetë më i veçantë i përjetuar ndonjëherë në ndeshjet e organizuara nga Spanja.

Kosovës nuk do t’i referohen si shtet sovran kjo federatë. Kështu që, sipas gazetës, ekipit tonë do t’i referohen si territori i Kosovës.

E njëjta gjë do të edhe ndodh me flamurin, i cili nuk mund të shfaqet pranë atij spanjoll.

Sa i përket himnit, spanjollët nuk do ta paraqesin siç ndodh zakonisht, “himni kombëtar i …”, por do të thuhet se tani do të prezantohet muzika e dhuruar nga territori i Kosovës.

Këto detaje pritet të ndikojnë gjithashtu edhe në komentimin e ndeshjes nga media shtetërore, TVE (pronari i të drejtave) dhe RNE.

Edhe ato nuk do t’i referohen Kosovës si shtet sovran.

Spanjë-Kosovë do të luhet më 31 mars në stadiumin “La Cartuja”.