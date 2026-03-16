Mendimtari hebre: Katandisja e SHBA në lodër të Izraelit!

Përbindëshi që Perëndimi e krijoi dhe tani po e ha atë vetë
Mendimtari hebre anti-sionist Yaakov Cohen beson se Izraeli ka një ambicie të qartë rajonale për t’u bërë një perandori me qendër në Tel Aviv dhe për të kontrolluar të gjithë Lindjen e Mesme. Cohen pretendon se Shtetet e Bashkuara janë bërë një lodër në duart e Izraelit.
Cohen deklaron më tej se Izraeli gjithmonë i ka kundërshtuar vendet arabe që zotërojnë energji bërthamore civile, duke vënë në dukje se “regjimi sionist vendosi që arabët nuk kishin të drejtë ta bënin këtë dhe për këtë arsye asnjë vend arab nuk guxoi ta bënte këtë dhe kur Iraku e bëri, u shkatërrua”.
Lidhur me projektin izraelit, Cohen thotë se të flasësh për një “Izrael të Madh” është një pyetje mashtruese, sepse Izraeli nuk ka dendësinë e popullsisë për të pushtuar të gjitha vendet që aspiron, por dëshiron të jetë qendra e vendimmarrjes dhe kontrollit në të gjithë rajonin e Lindjes së Mesme.
Ai thekson se izraelitët nuk kanë arritur të zhvendosen ose të pushtojnë Bregun Perëndimor dhe se për të arritur në lumin Eufrat, ata së pari do të duhej të kontrollonin Jordaninë, por kjo do t’i detyronte jordanezët të mbanin thika dhe sëpata për t’i luftuar ata.
Edhe pse Izraelit i mungojnë aftësitë njerëzore dhe materiale për të realizuar projektin e tij “Izraeli i Madh”, “shtetet arabe tani po i dorëzohen sionizmit”, siç thotë Cohen.
Amerika, gur shahu në lojën e Izraelit
Lidhur me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, Yaakov Cohen thotë se Izraeli ka nevojë për amerikanët për ndihmë financiare dhe ushtarake, por nuk është vetëm se një gur shahu në duart e amerikanëve. “Përkundrazi, mund të thuhet se Shtetet e Bashkuara janë bërë një gur shahu në duart e Izraelit deri në një farë mase”, thotë Cohen, duke vënë në dukje se Izraeli tani ka aleatë dhe është bërë një forcë e domosdoshme në nivelin teknik që vendet kanë nevojë për siguri, mbikëqyrje dhe mbrojtje të tregtisë dhe shkëmbimit.
Cohen beson se “problemi për Perëndimin, dhe ndoshta për botën, është se ata kanë krijuar një përbindësh që nuk mund ta kontrollojnë më sepse ka armë bërthamore”, duke iu referuar Izraelit.
Lidhur me rrugën që po ndjek aktualisht Izraeli, ky mendimtar hebre beson se ai do të arrijë një nivel të fuqisë së tepërt, dhe në një moment të caktuar, e njëjta fuqi mund të bëhet arsyeja e rënies së tij, duke besuar se Izraeli aktualisht po përjeton një gjendje irracionaliteti.
Kush është Yaakov Cohen
Yaakov Cohen lindi në vitin 1944 në qytetin maroken të Meknesit. Ai emigroi në Francë dhe mori shtetësinë e saj. Ai konsiderohet si një nga mendimtarët më të shquar hebrenj që kundërshtojnë lëvizjen sioniste dhe mbrojnë kauzën palestineze.
Sa i përket historisë së tij të kundërshtimit të sionizmit, Cohen thotë se si adoleshent ai iu bashkua lëvizjeve rinore të organizuara nga sionistët në qytetin maroken të Meknesit për të promovuar idetë e tyre, por më vonë e kuptoi se ata ishin vetëm një mjet për të mashtruar njerëzit me histori dhe premtime të rreme me qëllim që t’i detyronin të shkonin në Izrael. Qëndrimi i tij ndryshoi gjithashtu pasi zbuloi se hebrenjtë marokenë në Izrael i nënshtroheshin racizmit dhe poshtërimit dhe konsideroheshin arabë. /tesheshi