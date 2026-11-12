Menduar për tunelet e Gazës…

FT: Kompania amerikane, në bisedime me ushtrinë izraelite për robotë humanoide
Gazeta britanike Financial Times njoftoi të mërkurën se kompania amerikane e teknologjisë Foundation Future Industries është në bisedime me ushtrinë izraelite (IDF) për të furnizuar robotë humanoide që do të përdoren për eksplorim dhe luftime në tunelet nëntokësore në Gaza, dhe potencialisht për operacione të tjera luftarake.
Duke cituar deklaratat e bashkëthemeluesit dhe presidentit të kompanisë, Mike LeBlanc, Financial Times raportoi se negociatat janë ende duke vazhduar, por gazeta gjithashtu thekson se në kohën e publikimit nuk kishte konfirmim zyrtar se ishte lidhur ndonjë kontratë, dhe as autoritetet izraelite nuk i kishin konfirmuar në mënyrë të pavarur këto akuza.
Paragrafi hapës i FT thotë se bisedimet me ushtrinë izraelite janë nisur me qëllim “vendosjen e makinerive të tyre në tunelet e Gazës dhe ndoshta përfshirjen në luftime”.
Pas publikimit të këtij raporti, nuk pati komente publike nga ushtria izraelite (IDF) ose Ministria e Mbrojtjes Izraelite që mund të konfirmonin në mënyrë të pavarur këto akuza.
Roli i investitorëve dhe lidhjet me familjen Trump
Raporti i medias gjithashtu tërheq vëmendjen për strukturën e pronësisë dhe sfondin e startup-it. Sipas Financial Times, kompania Foundation Future Industries mbështetet nga Eric Trump, djali i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Duke iu referuar deklaratave të mëparshme nga korriku i këtij viti, Reuters raportoi se Eric Trump ka qenë investitor në këtë kompani që nga fillimi i këtij viti, si dhe vepron si këshilltar kryesor strategjik.
Zhvillimi dhe aplikimet e robotikës në Ukrainë
Kompania Foundation u themelua në vitin 2024 dhe ka selinë në San Francisco. Kompania po zhvillon një robot humanoid të quajtur Phantom. Roboti fillimisht ishte projektuar për t’u tregtuar për detyra industriale, por kompania po e përqendron gjithnjë e më shumë atë në detyra ushtarake, të tilla si logjistika, furnizimi dhe zbulimi.
Mediat si CNBC dhe WIRED raportuan më parë se kompania kishte testuar njësi Phantom në Ukrainë këtë vit, duke vënë në dukje se puna ishte përqendruar në detyra logjistike dhe zbulimi, në vend të operacioneve të drejtpërdrejta luftarake. Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Sankaet Pathak, i tha revistës WIRED në korrik se Fondacioni po eksploronte gjithashtu “aspektet kinetike”, një term ushtarak për sistemet e armëve, duke shtuar se ata prisnin të zbulonin zhvillime të reja në muajt e ardhshëm.
Përdorimi i robotëve humanoide për qëllime ushtarake po tërheq vëmendje në të gjithë botën. Ndërsa kompanitë perëndimore po zhvillojnë teknologji për qëllime ushtarake, Kina gjithashtu ka përshpejtuar planet e saj për të futur robotët humanoide në fushën e betejës. /tesheshi