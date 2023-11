Mënyra më e mirë dhe më e shpejtë e përgatitjes së pispilisë

Pispilia është ndër më të veçantat gatime të kuzhinës shqiptare.

Pavarësisht kombinimit të saj me lakra të një lloji të vetëm apo të përziera, me spinaq a presh, a qepë të njoma ajo është e përkryer me shijen e saj.

Por disa amvisa hasin vështirësi në përgatitjen e saj.

Ndonjëherë pispilia del shumë e thatë e herë të tjera e qullët.

Mënyra më e mirë e përgatitjes

Si fillim, pastroni lakrat me të cilat do përgatisni pispilinë, mund të jetë spinaq, hithra, presh, qepë të njoma, lakra të ndryshme si labot, lëpjetë apo pazi.

Ose mund të bashkoni lakra të ndryshme sipas dëshirës.

Për këtë recetë ju duhen rreth 1 kg lakra të një lloji apo lloji të ndryshëm.

Pasi t’i keni pastruar mirë me ujë të bollshëm, prijini hollë përmes një thike, hidhuni pak kripë, pak djathë të bardhë dhe dy lugë gjelle vaj ulliri.

Merrni një tepsi, lyejeni me vaj ulliri të përzier me pak gjalpë dhe lëreni mënjanë kështu pispilia nuk do të ngjitet nga poshtë kur të piqet.

Ndërkohë, në një tas të madh, shtoni katër filxhanë çaji me miell misri, pak kripë dhe një filxhan çaji e pak me qumësht.

Përzjeini mirë të gjitha bashkë, masa duhet të jetë e butë dhe e njëtrajtshme, shtoni edhe më shumë qumësht nëse është e nevojshme.

Ndani brumin

Ndajeni brumin e përgatitur të miellit të misrit në dy pjesë.

Pjesën e parë shtrojeni në tepsinë që keni lyer me vaj ulliri dhe gjalpë.

Përhapeni mirë në të gjithë sipërfaqen e tepsisë, më pas shtoni mbi petën që keni vendosur në tepsi masën e lakrave të grira, përhapeni në të gjithë sipërfaqen e tepsisë.

Pjesës tjetër të brumit të miellit të misri shtojini dhe një filxhan kafe me qumësht dhe përzjeheni mirë, më pas këtë masë vendoseni sipër mbushjes që keni vendosur në tepsi dhe përhapeni në të gjithë hapësirën e tepsisë.

Spërkateni sipër me disa pika vaj ulliri dhe gjalpë dhe më pas futeni në furrë të piqet derisa pispilia të marrë ngjyrën e kuqërremtë të pjekjes.

Serviret e ngrohtë dhe shoqërohet me kos apo me dhallë.