Mënyra shtëpiake shërimi që funksionojnë me të vërtetë kur ftoheni

Njerëzit në rrjete sociale e kanë quajtur atë ‘të ftohtin më të keq ndonjëherë’, ose ‘super të ftohtin’, dhe nuk tingëllon argëtues. Njerëzit që kanë kapur këtë ftohje të keqe (dhe kanë përjashtuar COVID-19 me një test negativ), po raportojnë shumë simptoma të tmerrshme që zgjasin për një javë ose më shumë.

Ne të gjithë e dimë se si është të goditesh nga një ftohje e keqe. Kjo ju shteron energjinë, e bën të vështirë të flini, e bën të vështirë të përqendroheni në punë, apo edhe të shijoni një vakt të këndshëm. Por, ka mënyra shtëpia që mund t’ju ​​japin një lehtësim.

Abbas Kanani, ka ndarë këshillat e tij kryesore për të provuar në shtëpi për t’ju ndihmuar të ktheheni në ndjenjën si vetja:

Limon i nxehtë dhe mjaltë

“Një pije e nxehtë me limon dhe mjaltë është një pije e shkëlqyeshme, ngrohëse që ndihmon në qetësimin e simptomave të ftohjes, të tilla si dhimbja e fytit ose mbingarkesa”, thotë Abbas. Ai thotë se lëngu i limonit ndihmon në zbutjen e çdo ngjeshjeje dhe mjalti qetëson fytin dhe gjithashtu ofron veti anti-inflamatore-që është vetëm ajo për të cilën trupi juaj ka nevojë.

“Ju gjithashtu mund të shtoni xhenxhefil në çajin me mjaltë dhe limon i cili duhet të shtojë një goditje shtesë dhe të ndihmojë imunitetin”.

Pastrimi i hundës

Abbas sugjeron një pastrim të hundës, ose pastrim të sinuseve, pasi është një mënyrë e shkëlqyeshme për të pastruar çdo kongjestion në hundë – gjë që duhet t’ju lejojë të merrni frymë me hundë pak më lehtë.

“Bëni këtë duke përdorur një zgjidhje me ujë të kripur një ose dy herë në ditë”, sugjeron Abbas. “Drejtojeni kokën në një kënd mbi banjën ose lavamanin tuaj dhe përpiquni të përdorni një gyp të ngjashëm me vegla apo edhe një shishe uji me grykë dhe derdhni ose gjuani tretësirën e ujit të kripur direkt në hundën tuaj, kjo duhet të ndihmojë në shpëlarje”.

Gjethe mente

Ky përbërës natyral ka shije të shkëlqyeshme, por Abbas thotë se gjethet janë gjithashtu të njohura për të ndihmuar me çdo kollë të keqe.

Ju ose mund të pini çaj mente për të ndihmuar me kollën tuaj, ose mund të shtoni mente në një tas me ujë të nxehtë dhe të lejoni që avulli të hyjë në gojën tuaj dhe pasazhet e hundës të cilat duhet të ndihmojnë në qetësimin e zonës së prekur.

Gargarisni me ujin e kripur

Ky nuk është ilaçi më i këndshëm në shtëpi, por funksionon. “Kjo është një metodë tjetër e shkëlqyeshme që ndihmon edhe dhimbjen e fytit dhe kollën”, thotë Abbas. “Jo vetëm që kjo metodë ofron veti anti-bakteriale, por duhet të ndihmojë në zbutjen e kollës së ashpër, si dhe heqjen e baktereve të këqija në fyt dhe bajamet”.