Mercedes-Benz me motor të ri me benzinë

Në një kohë kur veturat e reja elektrike prezantohen shpesh dhe motorët klasikë me djegie të brendshme po përshtaten vetëm me rregulloret e reja, një motor i ri me benzinë është një lajm i madh.

Mercedes-Benz zbuloi detaje rreth motorit të ri me benzinë, me emrin e koduar M 252. Pra, prezantohet motori që do të jetë në veturat më të vogla në fillim të gamës.

M 252 është një motor 1.5 litërsh me katër cilindra me teknologji hibride të butë 48 volt. Motori Otto, procesi i djegies së të cilit bazohet në ciklin Miller, do të jetë i disponueshëm me 136 kuaj/fuqi, 163 kuaj/fuqi dhe 190 kuaj/fuqi.

Përveç kësaj, ndihma e motorit elektrik siguron 27 kuaj/fuqi dhe 85 Nm çift rrotullues. Fuqia transmetohet përmes një kuti ingranazhi të ri me tetë shpejtësi me një tufë të dyfishtë 8F-eDCT. Përveç lëvizjes me rrota të përparme, do të ofrohet edhe me automjete me të gjitha rrotat.

Një katër cilindra i montuar në mënyrë tërthore në pjesën e përparme duhet të zërë pak hapësirë. Fuqia e gjeneruar nga motori elektrik ruhet në një bateri litium 48 volt me një kapacitet deri në 1.3 kWh, e vendosur nën ulësen e shoferit.

Motori elektrik mbështet motorin me benzinë në rangun e rrotullimeve më të ulëta. Në trafikun e qytetit duhet të mundësojë drejtimin elektrik si dhe lëvizjen elektrike deri në shpejtësinë 100 km/h.

Rikuperimi ndodh në ndërveprim me të tetë ingranazhet. Për më tepër, motori elektrik shërben si një makinë për funksionin start-stop, i cili duhet të funksionojë pothuajse në mënyrë të padukshme për pasagjerët. Falë izolimit të ri, M 252 duhet të jetë shumë i qetë.

Si veçori të tjera teknike, Mercedes përmend një karter alumini me teknologji Nanoslide dhe një kokë cilindri me një shpërndarës gjysmë të integruar, si dhe një turbocharger me një turbinë të ndryshueshme.

Modeli i parë me motor M 252, i prodhuar në Kinë, do të jetë CLA i ri, i cili do të prezantohet në verën e vitit 2025, por me një veturë elektrike. Disa muaj më vonë, ndoshta në fillim të vitit 2026, ky motor benzine i përputhshëm me standardin Euro 7 do t’u ofrohet klientëve si alternativë.