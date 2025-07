Mercedes pretendon: CLA e re elektrike është një sukses i madh

Ylli me tre brirë raporton me kënaqësi se kërkesa për limuzinën e tij elektrike CLA është e fortë, ndërsa shefi i prodhimit, Joerg Burzer, e përshkruan rritjen e porosive si një shenjë inkurajuese.

Kaq shumë sa që vetura kompakte luksoze do të hyjë më vonë këtë vit në programin e prodhimit me tri turne për të përmbushur numrin e lartë të porosive.

Mercedes pranon porosi që nga prilli në Gjermani, por disa blerës gjermanë mund të duhet të presin deri në vitin 2026 për dorëzimin, shkruajnë gazetat e biznesit Automobilwoche.

Afatet e gjata të dorëzimit zakonisht tregojnë për kërkesë të madhe, përveç nëse nuk ka pengesa në procesin e prodhimit, dhe aktualisht nuk ka të tilla.

Në fund të vitit pritet shtimi i versionit me motor benzine. Ai do të jetë një model hibrid i lehtë me motor benzine 1.5 litër me turbo dhe transmision automatik 8-shkallësh me dy çifte disqesh.

Versioni me motor me djegie të brendshme pritet të ulë ndjeshëm çmimin fillestar krahasuar me modelin bazë elektrik. Në Gjermani, konfigurimi më i lirë i automjetit elektrik fillon nga 55,858 euro për CLA 250+.