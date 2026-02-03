Ballina Sport Futboll Meriton Korenica në ekipin ideal të javës në Rumani

Meriton Korenica në ekipin ideal të javës në Rumani

Meriton Korenica po e vazhdon shkëlqimin në futbollin rumun.

Përfaqësuesi kosovar bëri paraqitje pozitive gjatë fundjavës që shkoi me Clujin duke kontribuuar me gol në minutat e fundit në fitoren 4:2 ndaj FC Metaloglobus București.

Falë paraqitjes së shkëlqyeshme në ndeshjen e vlefshme për kampionatin rumun, futbollisti ofanziv u përfshi në formacionin e javës në Rumani nga faqja e specializuar për vlerësime në futboll – Sofascore.

Ish-futbollisti i Prishtinës dhe i Ballkanit në fakt u vlerësua me notën 8,2.

Në total në këtë sezon, 26-vjeçari i ka realizuar 6 gola dhe i ka bërë 2 asistime në 23 ndeshje.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram