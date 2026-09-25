Mesazh lufte nga Myftiu saudit

Përballja e vështirë me huthinjtë, nevoja për frymëzim ushtarak
Myftiu i Madh i Arabisë Saudite dhe Kryetari i Këshillit të Dijetarëve të Shquar Islamikë, Sheikh Salih al-Fawzan, në fjalimin e tij drejtuar forcave saudite dhe të koalicionit, i përshkroi huthinjtë si “një bandë e keqe dhe një komplot i armikut”, duke arsyetuar se veprimet e tyre bazohen në “korruptimin e besimit dhe metodologjisë”.
Ai u bëri thirrje anëtarëve të forcave që po ruajnë pozicionet e tyre të jenë të duruar, këmbëngulës dhe të palëkundur, duke theksuar shpërblimin e tyre tek Zoti, dhe i bëri thirrje atyre të kryejnë detyrat e tyre, të dëgjojnë dhe t’u binden autoriteteve dhe udhëheqjes ushtarake.
Ai theksoi veçanërisht: “Ju ndiqni gjurmët e shokëve të të Dërguarit të Allahut, Zotit i bekoftë dhe i dhëntë paqe, mbroni vendet e shenjta të myslimanëve dhe ngrini flamurin e Teuhidit.”
Ai u tha forcave të koalicionit se ata ishin “në ledhin e madh” dhe se po kryenin “një detyrë të nderuar dhe fisnike”, duke i nxitur ata të bashkonin radhët e tyre dhe të qëndronin të palëkundur.
Ai e paraqiti luftën kundër huthinjve si një luftë kundër atyre që, sipas fjalëve të tij, “mbollën çrregullim në vend, përçanë popullin, u rebeluan kundër sundimtarëve të tyre dhe duan të dëmtojnë vendet e shenjta të myslimanëve”.
Në fund, ai theksoi se vendosja e sigurisë dhe stabilitetit në Jemen nën një qeveri legjitime është një nga detyrimet më të mëdha, në mënyrë që banorët e tij të mund të jetojnë në siguri dhe paqe, dhe iu lut Zotit që të shkatërronte huthinjtë dhe ata që i ndihmojnë dhe i mbështesin ata.
Mesazhi erdhi në një kohë të sulmeve në rritje të huthinjve ndaj qyteteve saudite dhe anijeve të Mbretërisë në Detin e Kuq. /tesheshi