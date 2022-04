Aishja (r.a) e pyet Pejgamberin (a.s) se nëse do te kuptonte se ishte Nata e Kadrit çfarë lutje do bënte? Atëherë Pejgamberi (a.s) i tregoi: Thuaj:

Allahumme inneke afuvvun tuhibbul afve fa’fu anni.

( O Allah! Vërtet Ti je Falës i madh dhe Bujar, e do faljen andaj me fal mua!)

Transmetoi Tirmidhiu