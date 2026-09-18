Meta po zhvillon syze inteligjente pa kamera

Meta po përgatit një palë të reja syzesh inteligjente që mund të sjellin një ndryshim të rëndësishëm: mungesën e kamerës.
Sipas një raporti të ri, pajisja do të quhet Meta Luna dhe pritet të prezantohet gjatë konferencës vjetore të zhvilluesve të kompanisë, më 23 dhe 24 shtator, ndërsa dalja në treg mund të bëhet që në tetor.
Ndryshe nga syzet inteligjente aktuale të Meta-s, Luna nuk do të ketë kamerë, duke iu drejtuar përdoruesve që nuk duan të mbajnë një pajisje që mund të regjistrojë foto apo video.
Syzet do të pajisen me gjashtë mikrofona të integruar dhe altoparlantë që drejtojnë zërin drejt veshëve të përdoruesit.
Ato do të kenë gjithashtu Meta AI, me të cilin përdoruesi mund të komunikojë drejtpërdrejt me zë. Një buton në pjesën anësore do të mundësojë aktivizimin e shpejtë të asistentit.
Megjithatë, deri tani Meta nuk e ka konfirmuar zyrtarisht ekzistencën e Luna-s, ndaj detajet mbeten ende në nivel raportimesh.