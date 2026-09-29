Meta prezanton syzet e reja VR dhe Ray-Ban pa kamera

Meta ka prezantuar në Meta Connect 2026 dy palë syzesh të reja inteligjente, duke zgjeruar ambiciet e saj në realitetin virtual dhe teknologjinë e veshshme.
Kompania prezantoi Meta VR Glasses, një palë syze të reja për realitetin virtual, si dhe Ray-Ban Meta Audio, syzet e para të Meta-s që nuk kanë fare kamera dhe janë të fokusuara vetëm te audioja.
Meta VR Glasses përdorin një arkitekturë me dy pjesë. Vetë syzet përmbajnë ekranin dhe sensorët, ndërsa një pajisje e veçantë, e lidhur me to përmes një kablloje optike, kryen përpunimin, ruan të dhënat dhe furnizon sistemin me energji.
Falë kësaj zgjidhjeje, syzet peshojnë vetëm 100 gramë. Ato kanë ekrane micro-OLED me rezolucion 5K, densitet prej 37 pikselësh për gradë dhe mbështesin Dolby Vision.
Kornizat përmbajnë gjithashtu altoparlantë me Dolby Atmos, ndërsa Meta ka integruar edhe agjentin e saj Meta AI në sistemin operativ. Sensorët e integruar lejojnë kontrollin e syzeve përmes lëvizjeve të syve dhe gjesteve të duarve.
Syzet përdorin çipin e ri Snapdragon Reality Elite dhe, së bashku me pajisjen e jashtme, ofrojnë deri në tre orë përdorim. Pajisja mbështet gjithashtu karikim të shpejtë 45W.
Meta VR Glasses janë të certifikuara IMAX Enhanced dhe mund të përdoren për filma 3D, ndërsa mbështesin edhe lojërat përmes Xbox Cloud Gaming.
Një tjetër funksion i veçantë është Hologram Calling, i cili synon të krijojë një paraqitje fotorealiste të përdoruesit gjatë video-thirrjeve, me shprehje dhe reagime të fytyrës në kohë reale.
Meta VR Glasses pritet të dalin në treg në pranverën e vitit 2027, me çmim fillestar prej 1,299 dollarësh në SHBA.
Krahas tyre, Meta prezantoi edhe Ray-Ban Meta Audio, syzet e para inteligjente të kompanisë pa kamera.
Ato peshojnë vetëm 43 gramë dhe ofrojnë deri në 12 orë përdorim me një karikim, ndërsa me kutinë e karikimit autonomia mund të arrijë deri në 48 orë.
Ray-Ban Meta Audio do të ofrohen në 23 kombinime ngjyrash dhe lentesh, përfshirë modelet e reja Clubmaster dhe Burbank.
Çmimi i tyre do të jetë 349 dollarë, ndërsa shitjet do të nisin më 13 tetor.
Me këto dy produkte, Meta po ndjek dy drejtime të ndryshme: realitetin virtual të avancuar me Meta VR Glasses dhe syzet inteligjente më të lehta e më diskrete me fokus vetëm te audioja përmes Ray-Ban Meta Audio.