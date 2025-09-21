Microsoft do të detyrojë instalimin e aplikacionit Microsoft 365 Copilot në pajisjet Windows duke filluar nga tetori

Microsoft planifikon të instalojë automatikisht aplikacionin Microsoft 365 Copilot në pajisjet Windows, duke filluar nga tetori i këtij viti.
Microsoft ka njoftuar se duke filluar nga tetori 2025, do të fillojë instalimin automatik të aplikacionit Microsoft 365 Copilot në pajisjet Windows që tashmë kanë të instaluara programet Microsoft 365, jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA).
Copilot, i bazuar në inteligjencën artificiale, integrohet me aplikacione si Word, Excel dhe PowerPoint, dhe gjithashtu sjell veçori shtesë si Notebooks dhe asistentë të AI për të rritur produktivitetin.
Procesi i instalimit do të përfundojë deri në mesin e nëntorit, dhe aplikacioni do të shfaqet në menynë Start dhe do të aktivizohet si parazgjedhje, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, administratorët e IT-së kanë mundësinë të parandalojnë këtë ndryshim përmes Qendrës së Administrimit të Aplikacioneve Microsoft 365, ndërsa Microsoft këshillon që përdoruesit dhe ekipet e mbështetjes të njoftohen paraprakisht për të shmangur konfuzionin.
Përdoruesit evropianë janë të përjashtuar nga ky instalim i detyrueshëm, ndërsa në pjesën tjetër të botës Copilot do të bëhet pjesë e ekosistemit Microsoft 365.
Ky ndryshim është pjesë e përpjekjeve të Microsoft për t’i bërë veçoritë e Copilot lehtësisht të arritshme dhe të integruara në punën e përditshme të përdoruesve.