Microsoft Flight Simulator 2024 debuton në Nëntor

Gjatë Xbox Games Showcase, zhvilluesi i Microsoft Flight Simulator 2024, Asobo, demonstroi një fluturim komercial, ambulancat ajrore e madje edhe reklamim.

Microsoft Stimulator 2024 do të vijë në Xbox dhe PC më 12 Nëntor. Versioni i ardhshëm i lojës legjendare do të përfshijë edhe udhëtimet me balonë, zjarrëfikëse nga ajri dhe shumë të tjera.

Asobo ka punuar për të shtuar një varietet avionësh të rinj në lojës dhe madje do të mund të fluturoni edhe si pjesë e një ekipi shpëtimi.

Microsoft Flight Simulator 2024 do të debutojë në Xbox Series S/X dhe PC më 19 Nëntor.