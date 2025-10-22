Microsoft: Sulmet kibernetike ruse kundër anëtarëve të NATO-s janë rritur me 25%

Sulmet kibernetike ruse kundër vendeve të NATO-s u rritën me 25 për qind brenda një viti, sipas një analize të re nga Microsoft.
Sipas analizës, njëzet përqind e sulmeve kibernetike të Rusisë kishin në shënjestër Shtetet e Bashkuara, të ndjekura nga Mbretëria e Bashkuar me 12 përqind dhe Gjermania me 6 përqind.
Ndërkohë, Belgjika, Italia, Estonia, Franca, Holanda dhe Polonia ishin të shënjestruar me 5 përqind.
Më herët këtë muaj, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, akuzoi Rusinë se po zhvillonte një “fushatë të qëllimshme dhe synonte zonën gri” kundër Evropës, pas ndërhyrjeve me dronë mbi hapësirën e saj ajrore, duke e quajtur atë “luftë hibride”.
“Ky nuk është ngacmim i rastësishëm. Është një fushatë koherente dhe në rritje për të shqetësuar qytetarët tanë, për të vënë në provë vendosmërinë tonë, për të përçarë Unionin tonë dhe për të dobësuar mbështetjen tonë për Ukrainën”, u tha ajo anëtarëve të Parlamentit Europian në Strasburg.
Analiza e Microsoft tha se kalimi i Rusisë në një grup më të gjerë objektivash gjatë vitit të kaluar “ka vënë më shumë organizata në rrezik komprometimi”, kryesisht për spiunazh kibernetik.
Sipas raportit, 25 përqind e sulmeve kibernetike të Rusisë kishin për qëllim agjencitë qeveritare dhe 13 përqind kishte për qëllim grupet kërkimore dhe organizatat jofitimprurëse, dhe grupet e ekspertëve.
Në shtetet anëtare të NATO-s, këta sektorë shihen si sektorë që kanë “vlerë inteligjence” për Rusinë në mes të luftës së vazhdueshme me Ukrainën, thuhet në raport.