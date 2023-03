Mijëra izraelitë marshojnë kundër reformës së gjykatës në javën e 11-të me radhë – VIDEO

Dhjetëra mijëra izraelitë kanë marshuar sërish në protesta mbarëkombëtare kundër planit të qeverisë për të frenuar kompetencat e Gjykatës së Lartë.

Kjo është java e 11-të e demonstratave masive, pasi kundërshtarët e reformave akuzojnë kryeministrin e krahut të djathtë Benjamin Netanyahu për minimin e pavarësisë së gjyqësorit.

Netanyahu, i cili është në gjyq për akuzat për korrupsion, thotë se qëllimi i tij është të rivendosë një ekuilibër pushteti midis qeverisë dhe gjykatës më të lartë të Izraelit.

Protestat e përshkallëzuara kanë ndikuar në ekonomi dhe kanë shkaktuar një kërcënim nga disa rezervistë ushtarakë për të sfiduar urdhrat e thirrjes. /mesazhi

Israel’s second war of independence – The whole country is protesting on the streets opposing Netanyahu’s’judicial’ coup. pic.twitter.com/WjIL1834t1

— Ashok Swain (@ashoswai) March 18, 2023