Mijëra njerëz mblidhen në Iran me fillimin e riteve mortore njëjavore për udhëheqësin suprem të vrarë Khamenei

Mijëra njerëz u mblodhën të shtunën në Xhaminë e Madhe “Imam Khomeini Mosalla” në kryeqytetin iranian Teheran, ndërsa nisën ritualet njëjavore të varrimit për udhëheqësin suprem të vrarë të vendit, Ajatollah Ali Khamenei, raporton Anadolu.
Ceremonitë e varrimit nisën me himnin kombëtar, recitime nga Kurani dhe elegji fetare, raportoi transmetuesi shtetëror iranian IRIB.
Arkivoli i Khameneit u vendos për ekspozim publik në një kuti xhami, në mënyrë që vajtuesit t’i bënin nderimet e tyre, tha transmetuesi.
Khamenei u vra në sulme SHBA–Izrael ndaj Iranit që filluan më 28 shkurt, të cilat u pasuan nga sulme hakmarrëse iraniane.
Duke iu referuar linjës ajrore kombëtare të Iranit, transmetuesi tha se u shtuan fluturime speciale në linjën Teheran–Mashhad për të përmbushur “kërkesën në rritje për udhëtime” nga njerëzit që po marrin pjesë në ritualet e varrimit.
Ceremonitë e varrimit nisën zyrtarisht të premten, me liderë të huaj dhe delegacione zyrtare nga rajoni dhe më gjerë që i bënë homazhe udhëheqësit të ndjerë suprem të Iranit.
Ndër personalitetet e larta të huaja të pranishme ishin zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë Dmitry Medvedev, zëvendëspresidenti turk Cevdet Yilmaz, presidenti i Irakut Nizar Amidi, kryetari i Parlamentit irakian Mohammed al-Halbousi, kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif, kryetari i Senatit të Pakistanit Yousaf Raza Gillani dhe shefi i ushtrisë pakistaneze Asim Munir.
Sipas programit zyrtar, ceremonitë përkujtimore do të vazhdojnë në Teheran gjatë fundjavës me pjesëmarrjen e krerëve të shteteve, zyrtarëve të lartë dhe figurave fetare.
Ceremonitë publike të lamtumirës janë planifikuar për 4 dhe 5 korrik, të ndjekura nga procesioni kryesor i varrimit në Teheran më 6 korrik.
Ritualet më pas do të vazhdojnë në Qom më 7 korrik.
Më 8 korrik, ceremonitë janë planifikuar në Irak, përfshirë Bagdadin, Najafin dhe Qerbelanë, ku trupi do të pritet nga figura fetare dhe politike para se të dërgohet në faltore të mëdha shiite.
Ceremonia përfundimtare e varrimit është planifikuar për 9 korrik në faltoren Imam Ali Reza në qytetin verilindor Mashhad, një nga vendet më të shenjta të islamit shiit.