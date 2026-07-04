Sot protesta kombëtare, diaspora mbërrin në Shkodër – me këngë patriotike dhe flamuj, vijojnë rrugën drejt Tiranës

Mijëra qytetarë shqiptarë pritet të mblidhen edhe këtë të shtunë në kryeqytet, këtë herë në kuadër të protestës kombëtare. Ky manifestim shënon ditën e 35-të të tubimeve të njëpasnjëshme kundër qeverisë Rama.
Dhjetëra bashkëkombës të ardhur nga jashtë vendit kanë mbërritur fillimisht në veri të vendit, në Shkodër, nga ku po organizohen për t’u nisur drejt Tiranës.
Në pamjet e siguruara nga terreni, shihet atmosfera e ndezur në rrugët kombëtare. Vargje makinash po lëvizin drejt kryeqytetit, të mbuluara me flamuj kuqezi, me flamurin e UÇK-së dhe në sfondë këngë patriotike.
Grumbullimi i protestuesve është parashikuar të nisë si çdo ditë në sheshin “Skënderbej” në orën 19:00, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt godinës së Kryeministrisë, ku protestuesit do të shprehin kërkesat e tyre dhe në përfundim marshimi do të vijoj drejt rrugëve të kryeqytetit.
Sipas përfaqësuesve të protestuesve dhe emigrantëve që i janë bashkuar kësaj lëvizjeje, kërkesa kryesore dhe e panegociueshme mbetet dorëheqja pa kushte e kryeministrit Edi Rama. /Euronews.al/