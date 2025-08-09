Milot Rashica largohet nga Beshiktashi

Shtohen edhe më shumë zërat për largimin e Milot Rashicës nga Beshiktashi, pas kritikave të mëdha që mori në javët e fundit, nga tifozët e njohësit e futbollit në Turqi.
Futbollisti i Kosovës pritet të largohet shumë shpejt nga Stambolli, derisa drejtuesit e skuadrës janë në pritje të ofertave.
29-vjeçari u vërshëllye nga tifozët e skuadrës gjatë miqësoreve, duke qenë më pas subjekt i kritikave nga të gjithë.
Sipas gazetës turke ‘Sabah’, Beshiktashi do ta shes futbollistin dhe është në pritje të ofertave.
Gazeta shkruan se menaxheri i Rashicës ia ka sygjeruar mesfushorin kosovar, disa skuadrave ruse, me javën e ardhshme vendimtare për lojtarin.